في كتاب جديد.. كوشنير يكشف كواليس من اتفاق السلام بين المغرب وإسرائيل

كشف جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصهره، في كتابه الجديد، بعضا من كواليس الاتفاق المغربي الإسرائيلي حول عودة العلاقات الدبلوماسية، بالتوازي مع اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء الغربية.

ونشر موقع ”jeuneafrique“ أجزاء من الكتاب الذي صدر يوم 23 أغسطس الجاري، في الولايات المتحدة عن دار النشر ”برودسايد بوكس“، تحت عنوان BREAKING HISTORY: A WHITE HOUSE MEMOIR.

وتضمن الكتاب فقرات تتحدث عن الاتفاق الذي تم في ديسمبر 2020 بين المملكة والولايات المتحدة وإسرائيل، وكان كوشنير من أبرز المساهمين فيه.

ووصف كوشنير المغرب في كتابه بـ“دولة مستقرة تضمن أمن المنطقة وتمنع انتشار الجماعات الإرهابية مثل داعش أو بوكو حرام“.

كما وصف كوشنر، الملك محمد السادس الذي التقى به في أبريل 2019، بـ“رجل أعمال ماهر جدا والرجل الذي يحظى بتقدير كبير من شعبه“.

وقال زوج ايفانكا ترامب، إنه حظي بـ“استقبال حار لم يكن يتوقعه خلال الإقامة الملكية بالرباط، إذ كان متخوفا من رد بارد بسبب الضغط العنيف الذي مارسه دونالد ترامب في مواجهة الرباط للظفر باستضافة مونديال 2026″.

وركزت المناقشات على ”التطورات والتقدم الذي شهدته منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط“، بالإضافة إلى الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب.

وبخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الغربية، كشف كوشنير أن ”العائق الرئيسي جاء من السناتور الجمهوري جيمس إينهو، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة، ذي المواقف المؤيدة للانفصالية“.

لكن في الأخير ”تم التوصل إلى حل وسط، بين البيت الأبيض والمسؤول المنتخب، حول أمور تخص السياسة الداخلية الأمريكية، مما سمح بحل الوضع“، حسب كوشنير.

ومن الناحية الإسرائيلية، قال مستشار ترامب، إن ”بنيامين نتنياهو لم يكن يرغب بمكتب اتصال، بل بفتح سفارة إسرائيلية في المغرب. وهو الاقتراح الذي رفضه بوريطة (وزير خارجية المغرب) تماما، لدرجة التهديد بالإلغاء التام للاتفاق“.

ونشط جاريد كوشنير بشكل خاص في القضايا الدولية، ولاسيما فيما يخص الشرق الأوسط، وكان والد زوجته يحثه بانتظام على العمل لحل القضية الفلسطينية.

لذلك كانت مذكراته منتظرة بشكل خاص، لاكتشاف أسرار العمل الدبلوماسي الذي تم تنفيذه خلف الكواليس من قبل فريق دونالد ترامب.