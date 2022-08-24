مصادر: تحركات للإطاحة برئيس المحكمة العليا في ليبيا محمد الحافي

كشفت مصادر سياسية وقضائية، يوم الأربعاء، عن مساع تقودها قوى سياسية في ليبيا لإقناع مستشاري المحكمة العليا، بإطاحة رئيس المحكمة المستشار محمد الحافي، واختيار بديل عنه، في محاولة لتهدئة الأجواء مع البرلمان.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ”هذه القوى استشعرت خطر انقسام المؤسسة القضائية الذي بات أقرب من أي وقت مضى بعد أداء المستشارين الجدد لليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق وهو ما دفعهم للتحرك“.

وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر الليبي فتح الله بشير السعداوي، إن الحافي ”معروف بأنه يمثل تيار المفتي المعزول“، في إشارة إلى الصادق الغرياني، مفتي ليبيا الذي عزله البرلمان في وقت سابق.

وأضاف السعداوي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن “الإخوان منزعجون مما يحدث، ولكن كل الليبيين باتوا منزعجين لأن آخر المؤسسات التي يمكن المراهنة عليها لحسم النزاعات سواء في الشق الدستوري أو غيره من المجالات، تتعرض نفسها إلى الانقسام والتخريب“.

ومن جانبه، قال المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، إن ”المحكمة العليا لم تعترض على القانون المعدل الذي أصدره مجلس النواب بخصوص إعادة تنظيم المحكمة العليا، ولكن رئيسها المستشار محمد الحافي هو الذي اعترض بعد إحالته أسماء قضاة الجمعية العمومية للمحكمة العليا إلى البرلمان ليعتمدهم“.

وأوضح إسماعيل في تصريحات أوردها موقع ”الساعة 24“ المحلي، أنه ”كان يفترض أن يقسم المستشارون الجدد أمام رئيس المحكمة، لكن محمد الحافي رفض فاضطر البرلمان لإصدار قانون قسم جديد أمام رئاسة مجلس النواب، فاعترض الحافي وطلب إجراء القسم أمامه، فرفض القضاة بعد صدور قانون البرلمان“.

وتابع أن ”القضاة سيختارون من بينهم حسب الأقدمية شريطة عدم الوصول لسن التقاعد، رئيسا جديدا للمحكمة العليا، وهذا ما يريد المستشار الحافي -الذي بلغ سن التقاعد- تجنبه ليبقى هو الرئيس“.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انقسام داخل الجهاز القضائي في ليبيا بعد أن غير البرلمان القانون الأساسي للمحكمة العليا بحيث أصبح مستشاروها يؤدون اليمين الدستورية أمامه.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعادت المحكمة تفعيل دور الدائرة الدستورية بعد 6 سنوات من إغلاقها ما عُد استهدافا واضحا للبرلمان.

وسارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، إلى الترحيب بهذه الخطوة.

يشار إلى أن المحكمة تختص في النظر في الطعون المقدمة ضد دستورية بعض القوانين التي تصدر عن البرلمان الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرا له.