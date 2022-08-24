الدبيبة رداً على باشاغا: دع عنك أوهام الانقلابات العسكرية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن على رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا أن يدع عنه ”أوهام الانقلابات العسكرية التي ولى زمانها“.

وقال الدبيبة رداً على تصريحات باشاغا الأخيرة: ”إلى وزير الداخلية الأسبق وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين“.

وأضاف الدبيبة على صفحته الرسمية بموقع تويتر: ”لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها“.

وقال باشاغا في بيان نشرته حكومته، أمس الثلاثاء، إن ”حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها وهي ليست شرعية“.

يأتي هذا التراشق الكلامي في أعقاب حالة التوتر الأمني والعسكري التي تعيشها العاصمة طرابلس على وقع أنباء تتحدث عن دخول وشيك لقوات حكومة الاستقرار الوطني إليها، بعد مرور 6 أشهر على منح مجلس النواب الليبي الثقة لها، ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وتفقد، اليوم الثلاثاء، اللواء أسامة الجويلي، رئيس الاستخبارات العسكرية الذي أقاله الدبيبة بسبب تأييده لباشاغا، سرية الإسناد الطبية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية التي قررت الوقوف استعدادا وكفاءة منها.

وفي كلمة لافتة للعاملين في السرية أكد الجويلي أهمية تقديم الإسعافات الضرورية لأي جريح، حتى وإن كان من الطرف الآخر، وفق قوله.

ولم يستبعد الناطق باسم حكومة الاستقرار الوطني عثمان عبدالجليل دخول حكومته إلى طرابلس بالقوة العسكرية.

وقال في تصريحات يوم أمس الثلاثاء: ”على حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أن تستمع لصوت المواطن؛ لأنها انتهت بكل المقاييس، وباغتصابها السلطة تكسر أهم مبدأ، وهو التداول السلمي على السلطة“، مضيفا: ”نطلب من الدبيبة تسليم السلطة بالطرق السلمية“.

وأكد عبدالجليل أن ”حكومتنا صبرت أكثر من 6 أشهر؛ تجنباً لحدوث أي قتال، وإذا اضطررنا سنستخدم كل الوسائل“، معتبرا أن ”الخيار العسكري غير مستبعد“.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، الثلاثاء، عن بالغ قلقها مما يجري من تحشيد للقوات والتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا.

وحثت البعثة على وقف التصعيد العسكري على الفور، مؤكدة أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول.