سابقة تونسية.. حكم استعجالي بإعادة قاضٍ عزله سعيد إلى العمل

أصدر القضاء التونسي حكما استعجاليا بإعادة قاضٍ معزول إلى عمله، في قرار يعتبر سابقة في تاريخ القضاء في تونس.

والقاضي المعني هو من ضمن قضاة قام الرئيس قيس سعيد بعزلهم في وقت سابق بحجة أنهم متسترون على الإرهاب وجرائم مالية وزنا وغيرها، لكن القضاء الإداري أنصف 49 منهم في خطوة لم تمتثل إليها السلطات التي صعدت معهم.

وقال المحامي بليغ العباسي، اليوم الأربعاء، إنه ”في سابقة قرر القضاء العدلي إصدار حكم استعجالي من المحكمة الابتدائية يقضي بإرجاع منوبي إلى عمله والإذن بالتنفيذ على المسودة“.

وأبرز العباسي في تصريحات لإذاعة ”أي أف أم“ المحلية، أنه ”لجأ إلى رفع قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية إلى جانب المسار الذي تم اتخاذه أمام المحكمة الإدارية؛ من أجل إرجاع القاضي إلى عمله وهو ما حدث الثلاثاء الجاري حيث صدر قرار لفائدته“.

وشدد المتحدث على أن ”هذا الحكم له أهمية كبيرة كونه يتم لأول مرة في تاريخ القضاء العدلي التونسي النظر في مثل هذه القضية، و أيضا باعتبار أنه جاء دعما للقرار الإداري الذي ذهب في نفس الاتجاه“.

ويأتي هذا في وقت بدأت فيه السلطات الأمنية في تونس التحقيق مع عدد من القضاة الذين شملهم قرار العزل الذي أصدره الرئيس سعيد بحق 57 قاضيا في وقت سابق، وذلك رغم إصدار القضاء الإداري قرارا ينص على وقف تنفيذ قرار العزل.

واتهمت جمعية القضاة وزيرة العدل ليلى جفال، بـ“التمرد“ على رئيس البلاد، قيس سعيد؛ بسبب رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وإعادة تمكين القضاة من مباشرة مهامهم.

وقال رئيس جمعية القضاة، مراد المسعودي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “المحكمة الإدارية أنصفت القضاة وقرارها لا يقبل الطعن، وهو يصدر مرة فقط وعلى وزيرة العدل الانصياع له“.

وأضاف أن ”وزيرة العدل لم تحترم الشعب وتمردت على رئيس الجمهورية وهو ما يعتبر جريمة، طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية، كما يعتبر فسادا طبقا للفصل 2 من قانون 2017 المتعلق بالتبليغ عن المفسدين وحماية المبلغين عن الفساد“.

ومن شأن هذه الاتهامات أن تؤجج أزمة القضاة المعزولين في تونس، وذلك عقب مطالبة وثيقة حكومية بمنع القضاة الذين أنصفهم القضاء الإداري من مباشرة مهامهم، في خطوة تصعيدية جديدة من وزارة العدل.