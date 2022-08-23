غضب في تونس إثر تلويح الكونغرس الأمريكي بقطع المساعدات

عبّر سياسيون تونسيون ومحللون عن استنكارهم للتهديدات المبطنة التي أطلقها وفد من الكونغرس الأمريكي بقطع المساعدات حال تواصل ما أسماه الوفد تقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس.

ولوَّح بيان للوفد الذي التقى برئيس الجمهورية قيس سعيّد، وقيادات من المجتمع المدني في تونس، بقطع المساعدات التي تقدم إلى تونس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إذا استمر ”تقويض الديمقراطية“.

وأثار البيان موجة استنكار، وانتقادات واسعة في صفوف التونسيين الذين وصفوا الموقف الأمريكي الجديد حيال الوضع في تونس بـ“الابتزاز“.

وشجب الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي هذه التصريحات، معتبرًا أنها استمرار لما أسماه سياسة الابتزاز التي تقوم بها الولايات المتحدة لبلاده بسبب المسار التصحيحي الذي تشهده البلاد، وفق قوله.

وأضاف النابتي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”هذه السياسة مبنية على الهيمنة، وبالتالي بالنسبة لهم ممنوع على بعض الدول أن تقرر هي أو شعبها مصيرهم، وهو نفس السيناريو الذي قامت به مع مصر في 2013 نظرًا للعامل المشترك وهو مواجهة الإخوان المسلمين الذين يمثلون حليف الولايات المتحدة الموثوق في المنطقة وهم خدمها المطيعون لمصالحها ومشاريعها، خاصة في ابتزاز المنطقة“ على حد تعبيره.

ومن جانبه، ندد الأمين العام لحركة ”تونس إلى الأمام“ عبيد البريكي بالبيان الذي أصدره الوفد الأمريكي، وتلميحه بقطع المساعدات.

وقال البريكي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن ”البيان الأمريكي لا يخرج عن سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع البلدان التي تعيش أزمات اقتصادية، وهو تعامل يقوم على الضغط الذي في ظاهره مبني على مسألة الديمقراطية، لكنه في باطنه تحكم في تونس وسياستها لأهداف أخرى معلومة نظرًا لموقع تونس، والمعركة على أفريقيا حاليًا بين القوى الدولية“.

من جانبه رأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن البيان الذي أصدره وفد الكونغرس يشكل استمرارًا لنهج الضغط القوي على تونس والذي تم التحذير منه منذ فترة.

وبين العبيدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنه ”رغم الأوضاع الحالية لا يمكن إلا إدانة التدخل الأمريكي في الشأن الوطني التونسي، وما على الدبلوماسية التونسية إلا العمل على الرد على هذه الضغوط واستباقها لأن أداءها اتسم بضعف واضح جعل هذه الانتقادات الخارجية تتصاعد في الفترة الأخيرة“.

من جانبه، استنكر البرلماني التونسي هشام الهجبوني، لقاء سعيد بالكونغرس الأمريكي محذرًا من إقحام القوى الأجنبية في الشأن التونسي.

وندد العجبوني، و هو أيضًا قيادي في التيار الوطني الديمقراطي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على ”فيسبوك“، باللقاء الذي جمع رئيس الدولة قيس سعيّد بالوفد عن الكونغرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة في تونس، قائلًا: “ هل هذا ليس إقحامًا للأجانب في مشاكلنا الداخلية؟ هل هذه هي السيادة الوطنية التي قرعوا بها رؤوسنا“؟.

وتستعد تونس لانتخابات تشريعية مبكرة، في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، فيما تطالب الولايات المتحدة بقانون انتخابي يضمن مشاركة أوسع للأطياف السياسية والمدنية في البلاد.