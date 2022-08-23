الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الأزمة في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنها تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفتها بأنها ”تعبئة مستمرة للقوات وتهديدات باستخدام القوة“ لحل الأزمة السياسية في البلاد.

ووقعت ليبيا في مأزق منذ شهور؛ بعد أن اختار مجلس النواب رئيس وزراء جديدا، على الرغم من رفض رئيس الحكومة الحالي في طرابلس التنازل عن السلطة؛ مما أدى إلى مواجهة مع الفصائل المسلحة التي تدعم كل جانب.

ووقعت بالفعل عدة اشتباكات هذا الصيف بين القوات المتناحرة في العاصمة؛ مما زاد من احتمال اندلاع اشتباكات أوسع وعودة الحرب المستمرة بعد عامين من السلام النسبي.

وتم تنصيب عبدالحميد الدبيبة، العام الماضي، من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة والإشراف على الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن بعد انهيار العملية الانتخابية مع رفض الفصائل المتناحرة الاتفاق على القواعد، قال البرلمان الليبي إن ولاية الدبيبة انتهت، وعين فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.