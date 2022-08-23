ليبيا.. حكومة باشاغا تهدد من يقف مع الدبيبة بالملاحقة القانونية

دعت حكومة الاستقرار الوطني الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، الليبيين إلى الانفضاض من حول حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، والالتحاق بها.

وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم الثلاثاء ”إلى رجال ليبيا الشرفاء، أنتم عماد الوطن ومستقبله فلا تكونوا جنودا للظالمين“.

وأكدت أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها وليست لها شرعية.

ونبهت الحكومة بأنه ”لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه“.

وأضافت حكومة الاستقرار الوطني ”نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء، لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم والعدوان“.

وحذرت، أن من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة، قائلة إن ”العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية“.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية توترا متصاعدا بين الحكومتين المتنافستين، بسبب استمرار رفض الدبيبة، تسليم السلطة إلى حكومة باشاغا.

ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة باشاغا، في مارس/ آذار الماضي، لكن الدبيبة، تذرع بأنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ويوم الأحد، بحث الدبيبة، مع وزير داخليته المكلف بدر الدين التومي، وكبار مسؤولي الوزارة بحضور نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، تأمين العاصمة طرابلس في مواجهة تهديدات خصمه باشاغا، في ظل أنباء عن تحركات ميدانية متزايدة حول هجوم محتمل وشيك.