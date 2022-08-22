هل ينجح ماكرون في "ترميم" العلاقات بين إسبانيا و الجزائر ؟‎‎

تراهن إسبانيا على الزيارة التي يؤديها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الخميس المقبل من أجل ترميم العلاقات بين البلدين خاصة أنها تضع مصالح إسبانيا في مجال الطاقة على المحك.

وكان تغير موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية التي تدعم فيها الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية في مواجهة المغرب قد سرع بتوتر العلاقات بين مدريد والجزائر.

وسيزور ماكرون الجزائر الخميس المقبل للقاء نظيره عبد المجيد تبون، وهي رحلة ذات أهمية كبرى، من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، ولها علاقة خصوصا بملف الطاقة.

وساطة فرنسية

واعتبرت الدكتورة حفيظة طالب الباحثة في العلاقات الدولية أن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها ماكرون إلى الجزائر ستتخللها مواصلة للمساعي الفرنسية للوساطة بين مدريد والجزائر.

وأضافت طالب في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن ”زيارة ماكرون هي ذات أبعاد اقتصادية أكثر منها سياسية، يتقدمها ملف الطاقة والغاز في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ورفع روسيا سعر الغاز المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي على خلفية دعم الأخيرة لحكومة كييف، ويضاف إلى ذلك أيضا سعي الرئيس ماكرون إلى ترميم العلاقات الفرنسية الجزائرية عقب تصريحاته المتعلقة بعدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي 1830، وهو الأمر الذي دفع الجزائر إلى معاقبة فرنسا بالانفتاح على شركاء آخرين على غرار تركيا، و إيطاليا، دون تجاهل متانة علاقات الجزائر الاستراتيجية مع روسيا والصين“.

وأكدت أنه ”في هذا السياق أيضا تأتي زيارة ماكرون للجزائر كخيار حتمي بعد النكسة الأخيرة لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي واضطرارها لسحب قواتها من مالي، حيث كانت الجزائر قد أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية المتجهة إلى مالي في وقت سابق، وبالتالي فرنسا تعلم جيدا أنّ الجزائر تسعى إلى استعادة دورها في منطقة الساحل بعد انكفائها على ذاتها لمدة طويلة“.

وبحسب طالب فإن الزيارة تدخل أيضا ”ضمن مساعي فرنسا للوساطة بين الجزائر وإسبانيا فيما يخص إحياء مشروع خط أنابيب غاز ميدكات الرابط بين فرنسا وإسبانيا والذي تم إطلاقه عام 2013 والمتوقف منذ عام 2019 نتيجة عدم الاتفاق على تمويله. ويهدف هذا المشروع لنقل الغاز من الجزائر إلى وسط أوروبا عبر الأراضي الإسبانية، وبالتالي هذه الزيارة تحمل آمال المسؤولين الألمان الذين يعيشون أزمة طاقة بسبب نقص إمدادات الغاز“.

مصالح مشتركة.. والغاز كلمة السر

من جانبه قال القيادي في جبهة المستقبل الجزائرية الحاج البلغوثي إن ”الزيارة مهمة جدا لكونها تربط رئيسي البلدين بالنقاش بشأن المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح البلغوثي في تصريحات أدلى بها لـ ”إرم نيوز“ أن ”التوتر في العلاقات بين الجزائر وإسبانيا قد يلقي بظلاله على هذه الزيارة باعتبار أن باريس ومدريد عضوان في الاتحاد الأوروبي ولهما مصالح مشتركة وبالتالي كل دولة تعمل على حماية مصالحها“.

وختم بالقول:“نحن في الجزائر نعتقد أن العلاقات الاقتصادية مرتبطة بمصالح الدولتين والشعبين، إذا توفرت المصلحة المشتركة وقتها ستعرف العلاقات الجزائرية الإسبانية تحسنا“.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن ”الجزائر تمد أوروبا بـ 12 بالمئة من حاجاتها الغازية فضلا عن أن الجزائر يربطها أنبوبان مع إسبانيا و إيطاليا التي أصبحت اليوم أكبر زبون وشريك“.

وفسر سليماني في تصريح أدلى به لـ ”إرم نيوز“ إن ”فرنسا تعتبر شريكا تاريخيا بعد فترة الاستقلال مباشرة، الاستثمارات الفرنسية في الجزائر تقدر بـ 2.5 مليار دولار ومبادلات تجارية كبيرة جدا وهناك شركات فرنسية عديدة تنشط في الجزائر سواء في الاسمنت أو السيارات وغيرهم“.

وأوضح أنه ”بالنسبة لإسبانيا هناك أمر مسلم به بالنسبة للجزائر يكمن في عدم قبول الوساطة في أي مسألة، قرارات الجزائر كانت سيادية ومع ذلك الجزائر ما زالت تصدر الغاز لإسبانيا عن طريق الأنبوب المغاربي الأوروبي وتضمن لها تقريبا 11 مليار متر مكعب من الغاز“.

وختم بالقول إن ”إسبانيا كانت شريكا مهما، لكن بيدرو سانشيز أخذ مدريد كرهينة بعد أن انحاز لموقف النظام المخزني فيما يخص الصحراء الغربية وأعتقد أن ماكرون ذكي ولا أعتقد أنه سيتدخل للتوسط بين الجزائر وإسبانيا لأنه يدرك أن إسبانيا لا تقبل وساطات إلا إذا تراجعت إسبانيا عن موقفها“.