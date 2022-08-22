بنغازي.. الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة قرب مقر حفتر

أسقط الجيش الليبي يوم الإثنين، طائرة مسيرة مجهولة بعد دخولها أجواء مدينة بنغازي شرق البلاد.

جاء ذلك، حسبما أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري.

وقال المسماري في بيان ان ”الطائرة المسيرة كانت مسلحة بصاروخين، وإنه جرى التعامل معها واسقاطها قبل تنفيذ مهامها“.

وكان مدير التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب، قد قال قبل ذلك إن ”وسائط الدفاع الجوي في القيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيّرة مجهولة دخلت أجواء بنغازي بالقرب من الرجمة وقاعدة بنينة وأسقطتها“.

ونشر المحجوب فيديو عبر صفحته على ”فيسبوك“ يظهر لحظة إسقاط الطائرة.

ويوجد في الرجمة الواقعة على بعد 25 كم شرقي بنغازي مقر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

بدوره، قال مصدر عسكري تحدث لـ“إرم نيوز“ إن ”تحديد هوية الطائرة يحتاج إلى وقت، وإن خبراء من القيادة العامة وسلاح الجو يفحصون الطائرة حاليا، بهدف معرفة الجهة الصانعة وطبيعة الأجهزة الموجودة على متنها“.

ومن غير الواضح إن كانت الطائرة المسيرة تعود لإحدى الدول المنخرطة في الصراع في ليبيا، أم لجهة داخلية على عداء مع الجيش الوطني.

من جهتها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، علاقتهما نهائيًا بالطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش.

وقالت المؤسسة في بيان: ”لا علاقة لنا بالطائرة المسيرة التي أسقطتها وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة في بنغازي، وننفي كافة الأخبار المتداولة عن سقوط طائرة تحمل ركاباً من الحقول النفطية إلى بنغازي“.

وأوضحت أن ”الطائرة التي تم إسقاطها لا تتبع شركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة لشركاتها النفطية“.

ونفت وزارة النفط والغاز أيضا صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن سقوط طائرة تابعة لقطاع النفط جنوب بنغازي.