"الرئاسي الليبي" يبحث خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

بحث المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة مع عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

وحضر الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، وآمرو المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

وبحث اللقاء الذي عقد بمكتب القائد الأعلى للجيش، آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني.

وعقد اجتماع مشابه لهذا، مطلع أغسطس/ آب الجاري.

وأكد المجتمعون ضرورة إدامة الاستقرار الأمني، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، وذلك عقب اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس بين ميليشيات متناحرة.

ويأتي الاجتماع الأمني، في ضوء التوتر المتزايد بسبب رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان التي يترأسها فتحي باشاغا.

ولا يزال الغموض يلف موعد الانتخابات المرتقبة بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب خلافات متصاعدة حول القوانين الانتخابية وبعض الأسماء الجدلية.