خوفًا من هجوم "محتمل" لباشاغا.. الدبيبة يطلب تعزيز الخطة الأمنية في طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تأمين العاصمة طرابلس في مواجهة تهديدات خصمه الرئيس رئيس حكومة الاستقرار الوطني، فتحي باشاغا، الذي يسعى إلى افتكاك السلطة.

وأفادت مصادر سياسية بارزة لـ ”إرم نيوز“ بأن اجتماعًا عقده الدبيبة مع وزير داخليته والمسؤولين، اليوم الأحد، لمناقشة الاستعدادات لصد أي هجوم مباغت في ظل الأنباء عن تحركات ميدانية متزايدة حول هجوم محتمل.

وأشارت المصادر إلى أن الدبيبة ”أمر مسؤولي وزارة داخليته بتوظيف كل الإمكانيات اللازمة، ونشر الوحدات الأمنية، من أجل فرض الاستقرار، والتصدي لأي أعمال إجرامية“، على حد تعبيرها.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ”الدبيبة طالب سلطاته الأمنية بتعزيز الخطة الأمنية وحشد الجهود الأمنية تحسبًا لأي عمل طائش“، بحسب قولها.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الأحد، بيانًا قال فيه إن الدبيبة اجتمع مع وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، بحضور نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح.

وبحسب البيان، فقد ”خصص الاجتماع لمناقشة الخطة الأمنية المعدة من قبل الوزارة، والتأكد من جاهزيتها، لتنفيذ خطة الانتخابات“.

ولا يزال الغموض يلف موعد الانتخابات بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، عقب خلافات متصاعدة حول القوانين الانتخابية وبعض الأسماء الجدلية.

ويأتي ذلك في وقت تحبس فيه طرابلس أنفاسها وسط تحشيد يقوم به باشاغا، وتحشيد آخر مضاد لقوات الدبيبة لصد أي محاولة لدخول رئيس حكومة الاستقرار الوطني إلى العاصمة.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة لـ ”إرم نيوز“ إن ميليشيات تابعة للدبيبة كثفت حشودها في مناطق عدة من طرابلس بعد رصد تحركات لقوات رئيس حكومة الاستقرار الوطني من مصراتة، ما أثار مخاوف من هجوم محتمل.

وشددت المصادر على أن اللواء 53 مشاة نشر مسلحين تابعين إليه للقيام بدوريات في مناطق في طرابلس من أجل التصدي لأي محاولة لدخول العاصمة بالقوة، بعد أيام من تعهد باشاغا بدخولها لاستلام الحكم رغم رفض الدبيبة ذلك.

ومرت حوالي 6 أشهر على تكليف باشاغا من قبل البرلمان الليبي، لكنه عجز حتى الآن عن إقناع الدبيبة بضرورة تسليم السلطة إليه، ما جعل حكومته بمثابة حكومة موازية، حيث تتخذ من مدينة سرت مقرًا لها.

وتتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية، خاصة بعد دخول مدير الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة الجويلي على خط الصراع، معلنًا دعمه لباشاغا.

ونجح ”الجويلي“ بحشد عدد من الميليشيات لمساعدة رئيس حكومة الاستقرار الوطني على دخول العاصمة الليبية.