قناة ليبية: المشري حذّر باشاغا من دخول طرابلس وأبلغه بجاهزية الدبيبة للحرب

ذكر تلفزيون ”المسار“ الليبي، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري حذَّر رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا من محاولة دخول العاصمة طرابلس بالقوة.

وأوضح التلفزيون نقلًا عن مصادره أن ”المشري أبلغ باشاغا أن (رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها) عبد الحميد الدبيبة جاهز لأي حرب حال حاول دخول العاصمة بالقوة“.

وجاء هذا التحذير من ”المشري“ في وقت تحبس فيه العاصمة الليبية أنفاسها وسط تحشيد يقوم به ”باشاغا“ لقواته في محاولة للدخول بالقوة لطرابلس من أجل تسلم الحكم، فيما يقوم ”الدبيبة“ بتحشيد مضاد لصد هذه المحاولة التي من غير المعروف بعد توقيتها.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة لـ“إرم نيوز“ إن ميليشيات تابعة للدبيبة كثفت حشودها في مناطق عدة من طرابلس بعد رصد تحركات لقوات رئيس حكومة الاستقرار الوطني من مصراتة، ما أثار مخاوف من هجوم محتمل.

وشددت المصادر على أن اللواء 53 مشاة نشر مسلحين تابعين إليه للقيام بدوريات في عدة مناطق في طرابلس من أجل التصدي لأي محاولة لدخول العاصمة بالقوة، بعد أيام من تعهد ”باشاغا“ بدخولها لاستلام الحكم رغم رفض ”الدبيبة“ ذلك.

وأشارت إلى أن قوة مكافحة الإرهاب هي التي تولت الآن مهمة تأمين مطار طرابلس الدولي تحسبًا لأي تحرك، حيث نشرت القوة وحداتها في محيط المطار.

ومرت حوالي 6 أشهر على تكليف ”باشاغا“ من قبل البرلمان الليبي، لكنه عجز حتى الآن عن إقناع ”الدبيبة“ بضرورة تسليم السلطة إليه ما جعل حكومته بمثابة حكومة موازية تتخذ من مدينة سرت مقرًا لها.

وتتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية، خاصة بعد دخول مدير الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة الجويلي على خط الصراع، معلنًا دعمه لباشاغا.

ونجح ”الجويلي“ بحشد عدد من الميليشيات لمساعدة رئيس حكومة الاستقرار الوطني على دخول العاصمة الليبية.

ويأتي ذلك وسط رفض إقليمي ودولي لأي تصعيد قد يقود إلى حرب جديدة بين ميليشيات الغرب الليبي المنقسمة على نفسها بشدة، اليوم، بين معسكر باشاغا، ومعسكر خصمه الدبيبة.