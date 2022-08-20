محمد السادس: ننتظر من بعض الدول موقفا لا يقبل التأويل بشأن مغربية الصحراء

قال العاهل المغربي محمد السادس، السبت، إن ”ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات“.

وأضاف العاهل المغربي في خطاب موجه للشعب بمناسبة الذكرى 69 لـ“ثورة الملك والشعب“ إن المغرب ”ينتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل“.

وتابع العاهل المغربي “ لقد تمكنا خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق إنجازات كبيرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص مغربية الصحراء.“

وأشار إلى أن العديد من الدول الوازنة عبرت ”عن دعمها، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل“.

وأكد العاهل المغربي، أن “ الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا، لا يتغير بتغير الإدارات، ولا يتأثر بالظرفيات“.

كما ثمن“الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته“.

وأكد العاهل المغربي أن الموقف البناء لمجموعة من البلدان الأوروبية من مبادرة الحكم الذاتي ”سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات الثقة، وتعزيز الشراكة النوعية، مع هذه البلدان الصديقة“.

كما جدد عبارات التقدير“ لإخواننا ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة، وخاصة الأردن والبحرين والإمارات، وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات بالعيون والداخلة“.

و شكر ”باقي الدول العربية، التي أكدت باستمرار، دعمها لمغربية الصحراء“.