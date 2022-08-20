البرلمان الليبي يلوح بتسمية شاغلي المناصب السيادية منفردا

حذر فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، يوم السبت، من أنّ مجلس النواب سيمضي منفردا في تسمية شاغلي المناصب السيادية، إذا لم يتعاون المجلس الأعلى للدولة بشأنها.

وقال المريمي في تصريحات نشرتها صحيفة ”الساعة 24“ المحلية إن البرلمان سيقوم في جلساته المقبلة بتسمية المناصب السيادية إذا لم يرد مجلس الدّولة على الكتاب الموجّه له سابقا من قبل رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح أسماء للمناصب السياديّة.

وأكد أنّ مجلس النواب سيضطر إلى ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بتسمية شاغلي المناصب السياديّة، بعد تعثّر إحالة مقترح مجلس الدّولة إليه المنصوص عليه في الاتفاقيات السياسيّة.

تأتي هذه التصريحات في وقت يستمر فيه الخلاف بين المجلسين بشأن المناصب السيادية، وهي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.

وأجرى رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري لقاءات عدة في المغرب وجنيف؛ لحسم هذا الملف إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.