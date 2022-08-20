وزارة العدل التونسية تحيل قضاة معزولين إلى "مكافحة الفساد والإرهاب"

أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم السبت، إحالة عدد من القضاة المعزولين على الأقطاب القضائية المخصصة في مكافحة الفساد والإرهاب، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة في أزمة القضاء المستمرة منذ أشهر.

وقالت الوزارة إنه ”تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 يونيو (حزيران) 2022، وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات“، في إشارة لملفات القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد وعددهم 57 قاضيًا.

وبينت في بيان أن ”النيابة العامة المختصة درست 109 ملفات وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي“.

وأوضحت الوزارة أنه ”تم فتح تحقيقات في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، إضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها“.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه ”تم فتح تحقيق ضد عدد من القضاة بشبهة ارتكاب جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي (التهرب) من تفتيش السلطة العمومية، وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي، وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيفة والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة“.

جاءت هذه التطورات بعد أيام من إصدار القضاء الإداري لقرار ينص على وقف تنفيذ قرار العزل الرئاسي بحق حوالي 49 قاضيا، ما أثار جدلا حول المزاعم التي أثيرت بشأن القضاة الذين عزلهم الرئيس سعيد، الذين اتهمهم بالتستر على جرائم ذات صبغة إرهابية وفساد وتحرش جنسي وزنا، وغيرها.

وفور صدور القرار القضائي المذكور تصاعدت الدعوات إلى إقالة وزيرة العدل ليلى جفال التي ردت بطريقتها، معتبرة أن هناك ملفات قضائية يتم تتبع القضاة المعنيين بها رافضة تنفيذ قرار المحكمة الإدارية.

وطلبت الوزيرة من المسؤولين الجهويين عن المحاكم استمرار العمل بقرار العزل داعية هؤلاء إلى إقفال مكاتب القضاة المعنيين، وذلك بحسب وثيقة للتفقدية العامة لوزارة العدل.