باشاغا: الدبيبة يريد السيطرة على الحكم بمساعدة بعض الدول

اتهم رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بعرقلة إجراء الانتخابات، قائلاً إنه كان مفترضاً أن تكون لدينا الآن حكومة جديدة وبرلمان جديد ورئيس منتخب لو أجريت الانتخابات في موعدها.

وأكد باشاغا في كلمة له خلال لقائه عدداً من حكماء وأعيان المنطقة الغربية الجمعة، أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فشلت في قيادة ليبيا للانتخابات، ولم تكن لديها الإرادة، وتريد أن تسيطر وتستولى على الحكم بمساعدة بعض الدول التي لديها مصالح في ليبيا، وهذه المصالح لا تخدم الليبيين.

ووصف باشاغا الوضع في ليبيا في ظل حكومة الوحدة الوطنية، بالسئء جداً، مشيرا إلى معاناة الليبيين من غلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء في ظل الحر، وعدم تسليم الموظفين مستحقاتهم المالية.

وقال إن الأموال ”تذهب إلى ثلاث شركات مملوكة للأسرة الحاكمة ”أسرة عبد الحميد الدبيبة“ وتصلنا تقارير من تجار العملة بأن أموالا تودع في حسابات هذه الشركات، وحتى لو وجدت معها شركة أجنبية فهي ذات صلة بالأسرة الحاكمة، ولهذا السبب صار هناك ركود اقتصادي، يمكن أن يصبح كارثياً، إذا استمر الحال على ما هو عليه“.

وبين ”أن كل المؤسسات التي تتحكم في أعناق الليبيين ومعيشتهم وصحتهم وحياتهم، أصبحت مؤسسات ديكاتورية، تمارس السرقة والنهب من الليبيين، وتقوم بأعمال هي ضد مصلحتهم“.

وأضاف“بعد أن كان هناك شخص واحد يتحكم ويمارس الدكاتورية على الليبيين، أصبحنا نشاهد أنماطاً عديدة من الدكتاتوريات، ديكتاتورية المؤسسات، ديكاتورية النفوذ، ديكتاتورية المافيات وديكتاتورية بعض رجال الأعمال الذين أصبحوا مافيا للأسف“ على حد تعبيره.

وحث باشاغا على إعادة تصحيح مسار الاقتصاد الليبي، عن طريق تشكيل لجنة وطنية، مشيراً إلى أن الأموال اصبحت تتركز بيد عدد قليل من رجال الأعمال والتجار.

وأكد على شرعية حكومته التي تحصلت على ثقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدا التزام حكومته بجميع القوانيين والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن ”ليبيا لن تشكل خطرا على المجتمع الدولي، ولكن الفوضى الحاصلة حالياً هي التي تشكل خطراً على معظم جيراننا“.