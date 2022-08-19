ما حقيقة الخطأ الوارد في الدستور التونسي الجديد؟

أثار الدستور التونسي الجديد جدلًا واسعًا في المادة الثامنة منه، إثر ما اعتبره ناشطون ”خطأ“ تسبب بتغيير شكل العلم الذي لم يتغير منذ العام 1831.

واختلف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بين مَن اعتبر أن المادة الثامنة من الدستور التونسي الجديد غيّرت شكل العلم التونسي كليًا، ومَن رأى أنه مجرد خطأ يمكن تجاوزه.

وورد في المادة الثامنة من الدستور التونسي الجديد أن ”علم الدولة التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسبما يضبطه القانون“.

واعتبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الفصل تضمن خطأ جسيمًا، باعتبار أن الهلال يحيط بالنجم ولا يحيط بالدائرة، وكلمة ”يحيط بها“ التي تضمنتها المادة الثامنة من الدستور تحيل إلى أن الهلال يحيط بالدائرة.

وقال الناشط بالمجتمع المدني، بوحديد بالهادي، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: ”هذا يعني أن العلم الجديد يصبح أحمر وفيه دائرة بيضاء في وسطها نجم والهلال يحيط بالدائرة.. العلم أحمر والهلال أحمر يعني أن الهلال لا يمكن رؤيته“.

وأضاف بوحديد بالهادي: ”الدستور تم نشره في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) وهذا يعني أن النص أصبح رسميًا، وعلمنا أصبح مخالفًا للعلم الذي رفعناه في كل المناسبات.. لا يوجد أكثر من هكذا عبث“.

من جانبه، علق عضو هيئة الانتخابات، سامي بن سلامة على ذلك، قائلًا: ”رأيت صورة العلم الذي قالوا إنه جديد.. تفاجأت مثلكم.. ولأنني أفهم قليلًا في اللغة العربية.. قرأت المادة الثامنة فوجدتها واضحة“.

وأضاف سامي بن سلامة في منشور له أن ”المادة تقصد أن الخمسة أشعة هي التي يحيط بها الهلال.. هذا يعني أن المادة الثامنة لا تتحدث عن الدائرة.. العلم لم يتغير.. أنتم الذين لا أعلم ماذا أصابكم“.

وقال الناشط السياسي، ياسين غرسلاوي: ”مبروك هذا العلم الجديد.. في المادة الثامنة من الدستور الجديد وبخط اليد أخطأ الرئيس في وصف علم الجمهورية التونسيّة، مُلتبسًا بين نجم ونجمة، يؤكد الرئيس أن علم الدولة التونسية أحمر تتوسطهُ دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر عوضًا عن يحيط به (نسبة للنجم، مذكّر)“.

وأضاف ياسين غرسلاوي أن ”الصواب أن نقول علم الدولة التونسية أحمر تتوسطهُ دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر“.

وجاء في منشور للبرلماني السابق، عادل عطية: “ علم تونس بحسب الدستور الجديد … تقريبًا تسرب اليه خطأ بسيط يمكن تصحيحه باستفتاء آخر ”.

وقال الناشط السياسي، لطفي براهم: ”من يقول لك إن كلمة“ بها“ تعود على“ أشعة “ وليس على كلمة“ نجم“ قل له أيها المبرراتي كلمة أشعة مذكر وبالتالي نقول به وليس بها ”.

وقالت الناشطة السياسية أسماء بابا: ”تسرّب خطأ آخر للدستور، غيّر شكل علم تونس من هلال أحمر يحيط بنجم أحمر.. إلى هلال أحمر يحيط بدائرة بيضاء.. هل تغيّر علم تونس“.