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وقف دبلوماسيين مغربيين عن العمل بعد سرقتهما في مواعدة بكولومبيا
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2022 17:33 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2022 18:25 GMT

وقف دبلوماسيين مغربيين عن العمل بعد سرقتهما في مواعدة بكولومبيا

قررت وزارة الخارجية المغربية وقف دبلوماسيين اثنين يعملان بسفارة المملكة في كولومبيا عن العمل، بعدما تعرضا للتخدير والسرقة في مواعدة غرامية مع امرأتين في العاصمة

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المصدر: أ ف ب

قررت وزارة الخارجية المغربية وقف دبلوماسيين اثنين يعملان بسفارة المملكة في كولومبيا عن العمل، بعدما تعرضا للتخدير والسرقة في مواعدة غرامية مع امرأتين في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مغربي، الجمعة.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن المصدر قوله إن المعنيين، وهما مستشار في السفارة ومحاسب، استدعيا إلى الرباط حيث مثلا أمام مجلس تأديبي، باعتبار أنهما ”أضرا بصورة الوزارة“، وهما معرضان للفصل من العمل.

كما فتحت الوزارة تحقيقا للنظر في إمكان ملاحقتهما قضائيا.

وكانت قناة التلفزة المحلية في بوغوتا سيتي تي في أفادت، الخميس، نقلا عن مسؤول في الشرطة بتعرض دبلوماسيين مغربيين لسرقة هواتف محمولة ولوحة رقمية، بعدما تم تخديرهما من قبل امرأتين التقياهما عبر تطبيق المواعدة ”تيندر“.

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