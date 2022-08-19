وقف دبلوماسيين مغربيين عن العمل بعد سرقتهما في مواعدة بكولومبيا

قررت وزارة الخارجية المغربية وقف دبلوماسيين اثنين يعملان بسفارة المملكة في كولومبيا عن العمل، بعدما تعرضا للتخدير والسرقة في مواعدة غرامية مع امرأتين في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مغربي، الجمعة.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن المصدر قوله إن المعنيين، وهما مستشار في السفارة ومحاسب، استدعيا إلى الرباط حيث مثلا أمام مجلس تأديبي، باعتبار أنهما ”أضرا بصورة الوزارة“، وهما معرضان للفصل من العمل.

كما فتحت الوزارة تحقيقا للنظر في إمكان ملاحقتهما قضائيا.

وكانت قناة التلفزة المحلية في بوغوتا سيتي تي في أفادت، الخميس، نقلا عن مسؤول في الشرطة بتعرض دبلوماسيين مغربيين لسرقة هواتف محمولة ولوحة رقمية، بعدما تم تخديرهما من قبل امرأتين التقياهما عبر تطبيق المواعدة ”تيندر“.