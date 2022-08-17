تصعيد جديد للأزمة.. الأمن التونسي يباشر التحقيق مع القضاة المعزولين

ذكرت وسائل إعلام محلية تونسية، اليوم الأربعاء، أن الأمن شرع في التحقيق مع القضاة الذين عزلهم رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل أشهر وذلك وسط احتدام الأزمة، بعد صدور قرار من القضاء الإداري يقضي بوقف تنفيذ قرار عزلهم.

وقال موقع صحيفة ”الشارع المغاربي“ نقلا عن مصدر أمني، إن الفرقة المركزية للحرس الوطني بدأت، اليوم الأربعاء، التحقيق مع عميد قضاة التحقيق سابقا محمد كمون، الذي شمله القرار الرئاسي القاضي بعزل 57 قاضيا في وقت سابق.

وبيّن الموقع أنه سيتم الاستماع إلى عدد آخر من القضاة المعزولين من قبل الفرقة نفسها، موضحا أن ”هناك حملة ممنهجة على القضاة المعزولين الذين شغلوا مناصب كبرى بهدف إبعادهم وتنصيب قضاة جدد من الموالين للسلطة الجديدة في تونس“.

ويأتي هذا القرار من قبل السلطات الأمنية في تونس، بعد تصاعد أزمة القضاة حيث قرر القضاء الإداري وقف قرار العزل بشأن 49 قاضيا قبل أن تصر وزارة العدل على إبعادهم وتتبعهم قضائيا.

واتهمت جمعية القضاة وزيرة العدل ليلى جفال، بـ“التمرد“ على رئيس البلاد، قيس سعيد؛ بسبب رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وإعادة تمكين القضاة من مباشرة مهامهم.

وقال رئيس جمعية القضاة، مراد المسعودي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “المحكمة الإدارية أنصفت القضاة وقرارها لا يقبل الطعن، وهو يصدر مرة فقط وعلى وزيرة العدل الانصياع له“.

وأضاف أن ”وزيرة العدل لم تحترم الشعب وتمردت على رئيس الجمهورية وهو ما يعتبر جريمة، طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية، كما يعتبر فسادا طبقا للفصل 2 من قانون 2017 المتعلق بالتبليغ عن المفسدين وحماية المبلغين عن الفساد“.

ومن شأن هذه الاتهامات أن تؤجج أزمة القضاة المعزولين في تونس، وذلك عقب مطالبة وثيقة حكومية بمنع القضاة الذين أنصفهم القضاء الإداري من مباشرة مهامهم، في خطوة تصعيدية جديدة من وزارة العدل.