مصدر لـ"إرم نيوز": وفد إسباني أجرى زيارة "غير معلنة" إلى الجزائر لإنهاء التوتر بين البلدين

كشف مصدر مسؤول مقرب من دائرة صنع القرار في الجزائر لـ“إرم نيوز“ أن وفدا إسبانيا يضم مسؤولين من مدريد قد زار مؤخرا الجزائر في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الزيارة غير المعلنة التي تمت الجمعة الماضية، لم تقد لانفراج بعد، حيث تربط الجزائر حل الأزمة بتراجع إسبانيا عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية.

ولفت إلى أن الوفد الإسباني كان يطمح لتأمين حصة بلاده من الغاز الطبيعي الجزائري خاصة بعد الاتفاقات الأخيرة التي وقعتها الجزائر مع عدد من الدول الأوروبية على غرار إيطاليا وهو ما حفز مدريد على التواصل بشكل مباشر مع الجزائر.

وفي وقت سابق قام النائب في البرلمان الإسباني عن الفريق المشترك، بابلو إميريتو بيكيراس بتوجيه سؤال إلى وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس يتعلق بهذه الزيارة.

وطلب النائب المذكور توضيحات من الوزير بشأن صفة الوفد الذي أدى الزيارة إلى الجزائر والمهمة التي قام بالزيارة من أجلها وأيضا العلاقات بين الجزائر ومدريد بعد التوتر الأخير.

وكانت إسبانيا قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام دعمها للمقترح المغربي لحل أزمة الصحراء الغربية الذي ينص على منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا لكن تحت سيادة المملكة، ما فجر غضبا من الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وبعد انتقادات جزائرية قال وزير الخارجية الإسباني، إن موقف بلاده الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية ”سيادي“.

ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هو مبادرة طرحها المغرب عام 2007 كحل لإنهاء نزاع الصحراء، ويمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً موسعاً مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة.

ولطالما أبدت مدريد حيادها، قبل أن تعلن في الـ18 من مارس/آذار الماضي دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، التي تعتبرها حاليًا ”الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع“.

وكانت الجزائر أعلنت، قبل أيام، حظر كل الواردات من إسبانيا، وتعليق ”معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون“ التي أبرمت العام 2002، وذلك على خلفية تغيير مدريد موقفها في ملف الصحراء الغربية.

كما أعلنت جمعية المصارف الجزائرية، حينها، أن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا.