السنغالي عبدالله بتيالي الأقرب لتولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تعيين الوزير السنغالي السابق عبد الله بتيالي رئيسا جديدا للبعثة الأممية في ليبيا،في ظل توفر موافقة مبدئية على تكليفه بخلافة الأمريكية ستيفاني ويليامز.

و أفاد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لـ“إرم نيوز“، الثلاثاء، أن تولي رئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا شهد تنافسا كبيرا حتى الساعات الأخيرة، بين كل من وزير الخارجية التونسي الأسبق و الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في مالي المنجي الحامدي، و وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم و الوزير السنغالي السابق عبد الله بتيالي.

و من المنتظر، حسب المصدر ذاته، أن يتم الإعلان عن المبعوث الأممي الجديد بليبيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المرتقب يوم الخميس المقبل.

و يأتي ذلك، رغم اعتراض حكومة الوحدة الوطنية المنتيهة ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ترشيح السنغالي عبد الله بتيالي لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.

وقبل ساعات من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن التعيين ذكرت قناة ”ليبيا الأحرار“ نقلا عن مصدر لم تسمه من وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة أن الاعتراض سببه عدم التشاور مع ليبيا بشأن تكليفه.

وأوضح المصدر نفسه أن ”الملف الليبي حساس ويحتاج إلى كفاءة خاصة ونحن لا نرفض أي خيار أفريقي وندعم المرشح الجزائري صبري بوقادوم“.

وغادرت ويليامز مهامها نهاية يوليو/تموز الماضي وسط غموض يلف العملية السياسية في البلاد. واعترضت روسيا والصين مرارا تكليف ويليامز برئاسة البعثة الأممية.

وقالت بكين وموسكو في مناسبات عدة إنهما تدعمان تولي مرشح أفريقي منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا وهو ما كان سيزيد من حظوظ بتيالي.

وبتيالي هو دبلوماسي سنغالي ولد عام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية في العام 2014 حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي في وسط أفريقيا.