المغرب.. السجن عامين لمدونة بتهمة "الإساءة للإسلام"

قضت محكمة مغربية بالسجن مدة عامين مع النفاذ بحق مدونة أُدينت ”بالإساءة للدين الإسلامي“، على خلفية منشورات لها على موقع فيسبوك، وفق ما أفاد شقيقها لوكالة ”فرانس برس“، اليوم الثلاثاء.

وقال بوعزة كريم إن المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترًا شرق الدار البيضاء، أدانت شقيقته فاطمة، البالغة من العمر 39 عامًا، ”بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي“.

ووصف هذا الحكم، الذي صدر، يوم أمس الإثنين، ”بالقاسي الذي يعيدنا سنوات للوراء“، مشيرًا إلى أن شقيقته ستستأنفه.

واعتقلت فاطمة كريم، في 15 تموز/يوليو الماضي، لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات ”تعبّر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي“، بحسب ما أضاف شقيقها.

وأوضح أنها ”حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه“، لكن المحكمة لم تقتنع.

ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين بحق ”كل من أساء للدين الإسلامي“، لكن العقوبة ترفع إلى 5 سنوات إذا ارتكبت ”الإساءة“ بوسيلة علنية، ”بما فيها الوسائل الإلكترونية“.