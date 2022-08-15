هل تنجح محادثات القاهرة بين صالح والمشري في إحياء المسار الدستوري الليبي؟

تثير المحادثات المرتقبة بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة تساؤلات عن فرص هذه المحادثات في حلحلة النقاط الخلافية بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الليبية.

وكشف مصدر من المجلس الأعلى للدولة في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الرئيسين موجودان في القاهرة وأن المحادثات بينهما ستتركز حول أزمة الحكومتين وإحياء المسار الدستوري.

واعتبر عضو البرلمان الليبي علي الصول أن ”دور مصر إيجابي في حل القاعدة الدستورية وفي الأزمة الليبية عموما“.

واستدرك الصول في تصريح لـ ”إرم نيوز“ بالقول ”لكن أعتقد أن المحادثات ستتركز على السلطة التنفيذية و القاعدة الدستورية،و بالنسبة لنا في البرلمان نحن ندفع باتجاه الاستفتاء على الدستور حسب قانون الاستفتاء الذي أصدره المجلس في 2018“.

وأكد أنه “ لن تكون هناك اي حلول لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلا حسب ما ينص عليه الدستور لكن قبل هذا كله يجب استلام رئيس الحكومة فتحي باشاغا مهامه وممارسة عمله من العاصمة طرابلس“.

وشدد الصول على أن ”الإجراء الثاني هو وضع حلول لإنهاء مظاهر التسلح خارج الدولة وانضمامهم للجيش وتوحيده“.

وفشلت آخر محادثات بين صالح والمشري في جنيف السويسرية برعاية أممية في التوصل لتفاهم بشأن القاعدة الدستورية رغم التصريحات المتفائلة التي أطلقتها المستشارة الأممية السابقة وقتها ستيفاني ويليامز التي غادرت ليبيا في نهاية تموز/يوليو الماضي.

وعلق الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ بالقول : ”أعتقد أن هذه المحادثات في القاهرة تأتي مكملا للقاء تركيا الذي عقد بين الرجلين ومن المتوقع أن يكون هناك نوع من التوافق حول القاعدة الدستورية ما لم يستجد أي شيء“.

واعتبر محفوظ في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”ملف الحكومة في المقابل لا أعتقد أنه سيكون أولوية في هذا اللقاء ولكن الأمور مفتوحة على عدة سيناريوهات واحتمالات لأنه هذا ما عودنا عليه المشري وصالح“.

وبين ”في جنيف اتفقا في اليوم الأول لكن اختلفا في اليوم الثاني وبالتالي الموضوع مفتوح على كل الاحتمالات، والساعات القادمة ستكون مليئة بالأحداث وأعتقد أن هناك شبه توافق تركي مصري على الملف الليبي وبالتالي هذا التوافق قد يخلق حالة من الاستقرار والحسم في ملف القاعدة الدستورية وكذلك ملف الحكومة“.

ومن جهته، قال كامل المرعاش: ”أعتقد أن اجتماع القاهرة هو أقرب للتفاهم حول دعم حكومة باشاغا ودخولها الى طرابلس وعقد صفقة لتقاسم المناصب السيادية وإنهاء حكومة الدبيبة أكثر منه للاتفاق على القاعدة الدستورية“.

ورأى المرعاش أنه ”بات من المؤكد أن الكل يبحث عن البقاء والتشبث بالكراسي وبقاء مصالحه الذاتية. أما مسالة التداول السلمي على السلطة وتجديد المؤسسات في ليبيا أصبحت حلم بعيد المنال خصوصًا مع التواطؤ الدولي والإقليمي الذي وجد في هذه الأجسام الحاكمة افضل أداة لتحقيق مصالحه هي حساب مصلحة الشعب الليبي المنكوب“.

و تابع: ”أعتقد أن القاعدة الدستورية ليست مشكلة بالأساس، وهي تمثل أفضل ذريعة للمجلس الأعلى للدولة الذي لا يريد تنظيم أي انتخابات يكون هو الخاسر فيها وتجبره على الخروج من المشهد والمصالح لرئيسه واعضاؤه الذين أصبحوا شبه دائمين حيث انهم انتخبوا من 10 سنوات ولا يريدون التفريط في مزاياهم المالية والسياسية“.

وختم بالقول أن ”هناك قضايا تسبق القاعدة الدستورية وهي فك ارتهان العاصمة طرابلس من قبضة زعماء الميليشيات وتحالفهم مع مؤسسات أخرى تريد البقاء في السلطة مثل حكومة الدبيبة و المجلس الأعلى وحاكم مصرف ليبيا المركزي وغيرها من المؤسسات العامة والتي أصبحت قنوات لنهب المال العام و غسيل الأموال بتواطؤ مباشر من مؤسسات بعض الدول التي تدعي محاربة الفساد ”.