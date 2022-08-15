تحرك برلماني ليبي لسحب الثقة من رئيس المخابرات حسين العائب

كشفت مصادر نيابية ليبية، اليوم الاثنين، عن تحرك نيابي لحجب الثقة عن رئيس جهاز المخابرات حسين العائب، التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي على صفحته الرسمية في فيسبوك ”نواب مستاؤون من أداء رئيس المخابرات الجديد يجمعون التواقيع لنزع الثقة منه“.

واكدت المصادر أن السبب في هذا التحرك ضد العائب الذي عُين في منصبه في أيار/ مايو 2021 بموجب صفقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هو موقف العائب من حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، وتأييده لحكومة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة.

كما يرفض النواب سلوكيات للعائب، من ضمنها الاستفادة من منصبه، ومنها تعيين نجله ”محمد“ ملحقا عسكريا في سفارة ليبيا بدولة ماليزيا بترشيح من وزارة الدفاع التي يترأسها الدبيبة.

وصدر قرار تعيين محمد العائب ملحقاً عسكريا في ماليزيا في آب /أغسطس الماضي، عقب محاولة رئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، دخول العاصمة طرابلس، وأخرجته منها المليشيات التابعة للدبيبة بالقوة.

وانحاز العائب كليا لصالح الدبيبة في الصراع مع باشاغا، وأصدر قراراً بإقالة نائبه للشؤون الأمنية مصطفى قدور، آمر كتيبة القوة الثامنة ”مليشيا النواصي“، من منصبه لدوره في استقبال باشاغا غداة وصوله إلى طرابلس في ايار/ مايو الماضي.

لكن محكمة استئناف طرابلس ألغت قرار العائب بإقالة قدورفي شهر تموز/ يوليو الماضي.

وعيّن المجلس الرئاسي حسين العائب رئيساً لجهاز المخابرات الليبية في ايار /مايو 2021، خلفاً لرئيسه السابق عماد الطرابلسي.

والعائب هو عقيد متقاعد من مواليد 1959 وهو احد ضباط جهاز الامن الخارجي في عهد النظام السابق.