ليبيا.. مشادات كلامية بين الدبيبة ووزيرين في حكومته

دخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، في مشادات كلامية مع وزيرين من حكومته، بحسب ما أظهر بث مباشر لاجتماع الحكومة في العاصمة طرابلس.

واتهم الدبيبة أحد وزرائه بأنه ”سلبي وغير متناغم“ مع الفريق الحكومي، وسط سلسلة من الأزمات التي تعرفها المنطقة الغربية الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ومع اقتراب نهاية الاجتماع، سُمع صوت وزير البيئة إبراهيم العربي وهو يتحدث عن معارضته لمحضر التسلم والتسليم دون أن يقدم تفاصيل في هذا الصدد.

في حين انقطع حينها التيار الكهربائي لكن البث استمر حيث وكان واضحا أن هناك حديث جانبي بين الدبيبة ووزير يجلس بجانبه.

وفور عودة الكهرباء شن الدبيبة هجوما حادا على الوزير، قائلا: ”هنا نحن نحل المشاكل ونتمنى أن تكون من الفريق الذي يعمل على ذلك لأن مكانك في المعارضة، أرجوك أخرج من السلبية وادخل معنا في الإيجابية، نحن نقوم بحل المشاكل الموجودة وليس الدخول في القضاء وفي المعارك“.

كما دخل الدبيبة في سجال كلامي مع وزير البيئة إبراهيم العربي؛ بسبب الوضع في الجنوب بعد أن احتج الوزير على عدم تنفيذ ما طلبه بشأن الإقليم الذي يواجه التهميش.

وقال الدبيبة موجها كلامه للعربي: ”أنت ليك عام وأنت تتحدث فقط، أنت عضو في مجلس الوزراء، لا تزايد علينا ولديك بنود يجب تطبيقها، إذا لديك رأي شخصي أخرج وتحدث عنه خارج مجلس الوزراء، أنت وزير بيئة اهتم بيئتك وأجلس بالله عليك، عندك أي كلام مرره للوزير المختص وناقش معه لكن كل ما تقوله مزايدات“.

وكان الوزير العربي يتحدث عن المشاكل جنوب ليبيا بعد حادثة منطقة بنت بية التي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصيا بعد انفجار صهريج وقود.

وقال الدبيبة: ”تستغل الظروف، لو أنت ابن الجنوب الحقيقي عليك حل المشاكل بدل التحدث عنها، عام وأنت تتحدث عن المشاكل ولم تقم بشيء لا في وزارتك ولا في الجنوب، الجنوب يحتاج رجال يعملوا لا من يتحدث فقط، وأنت من بين الناس الذين يتحدثون فقط“، وانقطع البث وقتها.

جاء ذلك بعد أيام من حادثة انفجار صهريج وقود في منطقة بنت بية الواقعة في مدينة سبها جنوبي ليبيا التي لقي فيها 25 شخصا حتفهم؛ ما فجر احتجاجات على التهميش الذي تشهده المنطقة.