ما حقيقة مطالبة تركيا الدبيبة بـ"التنحي" عن السلطة؟

نفت تركيا ما تم تداوله حول طلبها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة التنحي عن السلطة، عبر إيفاد مبعوث خاص للعرض.

و قال السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، في تصريحات لموقع ”بوابة الوسط“ الإخباري الليبي، إن بلاده لم ترسل مبعوثًا خاصًا إلى طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة لمطالبته بالتنحي.

و نوه الدبلوماسي التركي إلى أن اهتمام بلاده ينحصر في احترام الشرعية والاستقرار، دون النظر إلى أسماء بعينها، مشيرا إلى أن رؤية بلاده تتركز على تجنب العنف، والاعتماد على الحوار السياسي، و ضرورة اللجوء إلى الانتخابات، لتوطيد استقرار مستدام في ليبيا“.

و أضاف أن الحكومة التركية تملك بالفعل قنوات تواصل مفتوحة مع الدبيبة، وليست بحاجة لمبعوث خاص في هذا الشأن.

و جاء ذلك ردا على أنباء أفادت بأن أنقرة طالبت الدبيبة بالتنحي عن السلطة، و ذلك في أعقاب زيارة مثيرة للجدل كان قد أداها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى أنقرة، رافقتها تكهنات واسعة.

وكان صالح قد أجرى مطلع أغسطس الحالي، زيارة إلى أنقرة دون أن يتم الكشف رسميا عن أجندتها أو أهدافها؛ ما ترك الباب واسعا أمام تأويلها وأيضا موقف الجيش الليبي حليف عقيلة صالح والرافض للحضور التركي في ليبيا منها.

والتقى صالح خلال زيارته، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تنشر بلاده قوات ومرتزقة في ليبيا، وترفض الامتثال للدعوات المنادية بإخراجها لتمهيد الطريق لانتخابات عامة.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي حضر اللقاء، في تغريدة على موقع تويتر، إن الاجتماع ”تناول التطورات السياسية، واتفقت وجهات النظر على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، وتأكيد استبعاد الحل العسكري“.

وتتشبث تركيا _التي تنشر قوات ومرتزقة في منطقة غرب ليبيا_ بالدبيبة، رغم أن علاقتها بباشاغا الذي شغل منصب وزير داخلية في حكومة فايز السراج ولعب دورا مهما لتوقيع مذكرة التفاهم بينهما، تعتبر جيدة وهو ما عبّر عنه أردوغان نفسه في وقت سابق.