عقيلة صالح وخالد المشري يبحثان في القاهرة "إحياء المسار الدستوري"

كشف مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن رئيس المجلس خالد المشري وصل اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، بالتوازي مع زيارة أخرى لرئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”الزيارة سيكون ضمن أجندتها محادثات بين صالح والمشري حول مصير الحكومة، وإعادة إحياء المسار الدستوري المتعثر“.

وقال: ”سيتم مناقشة النقاط الخلافية العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، ولا يمكن التكهن بنجاح المفاوضات من عدمها، خاصة أن الأمر يتعلق بنقاط حساسة من بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية“.

وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة بعد فشل المحادثات الدستورية في جنيف السويسرية بين صالح والمشري، وهي محادثات رعتها المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز.

وغادرت وليامز منصبها نهاية يوليو/ تموز الماضي بعد ثمانية أشهر من تعيينها كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.