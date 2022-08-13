يشمل التعليم العالي والعدل.. توقعات بتعديل وزاري مرتقب بالمغرب

توقعت مجلة ”جون أفريك“ إجراء رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، تعديلا على الفريق الحكومي، بناء على طلب الملك محمد السادس.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، فإنّ التعديل سيطال الوزراء عبد اللطيف ميراوي (التعليم العالي) وعبد اللطيف وهبي (العدل).

وأشارت إلى أن الوزيرين ميراوي ووهبي، وكلاهما من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، يمكن أن يتحملا العبء الأكبر من الانتقادات التي طالت أداء بعض الوزراء ودفعت إلى إجراء تعديل حكومي سيتم قبل نهاية آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح التقرير أنّ التعديل قد يقتصر في البداية على هذين المنصبين، لكن إعادة تنشيط الفريق الحكومي قد تشمل في وقت لاحق العديد من المناصب الوزارية الأخرى.

وأشارت ”جون أفريك“، أنّ هذا التغيير في تشكيل الحكومة كان موضوع اجتماع وصفته بالسري، في 5 من الشهر الحالي، بين رئيس الحكومة ومستشار الملك محمد السادس، فؤاد علي همة، وهو أيضًا رئيس سابق لحزب الأصالة والمعاصرة.

وأضافت أن علي همة، سافر بعد الاجتماع إلى باريس حيث ناقش الموضوع مع الملك، الذي يقيم حاليًا في العاصمة الفرنسية بجانب والدته للا لطيفة المريضة.

من جانبها، تحدثت مصادر إعلامية مغربية عن أن التعديل المرتقب قد يشمل عددا من القطاعات الحكومية بهدف إعطاء فاعلية أكثر للفريق الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المغرب، والمتمثلة في انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد، إلى جانب موجة الجفاف.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعضاء الحكومة الجديدة، التي ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.