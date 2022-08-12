الدبيبة يهاجم مجلسي النواب و الدولة و يطالبهما بـ"وقف العبث"

هاجم رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة مجلسي النواب والدولة و دعاهما إلى الكف عما أسماه بـ“العبث“.

واتهم الدبيبة مساء الجمعة، مجلسي النواب و الدولة بالسعي إلى التمديد وتكرار المراحل الانتقالية، و طالبهما بإقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المرتقبة بالبلاد، معتبرا أنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية.

و قال الدبيبة، إن حكومته قدمت الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكن المشكلة لا تزال قائمة وهي ممثلة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية التي تجري على أساسها الانتخابات بعد إصدار القوانين الانتخابية.

و شدد الدبيبة، في تصريحات نقلها موقع ”بوابة الوسط“ الإخباري، على أنه لا خيار أمام الليبيين ”غير الاتجاه إلى الانتخابات“، كما أعلن في الوقت نفسه رفضه تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب، وفق تعبيره.

و اعتبر الدبيبة أنه لا يمكن الرضى عن هذا الوضع الذي وصفه بـ“الممل“، دون الذهاب إلى الانتخابات ليختار الليبيون من يقودهم، منوها إلى النجاح الأخير للقوات الأمنية في تجنيب ليبيا العودة للحروب مرة أخرى.

ويأتي ذلك، بعد تحذيرات أطلقها فتحي باشاغا من عودة الحرب التي حمل مسؤوليتها إلى خصمه الدبيبة بسبب إصراره على البقاء في الحكم.

و تصاعدت المخاوف في ليبيا من احتمالات اندلاع حرب وشيكة في العاصمة طرابلس، وسط تحذيرات من انزلاق الأطراف السياسية المتصارعة إلى مزيد من تحشيد القوات والذهاب نحو هذا الخيار.

ويستعد باشاغا لدخول طرابلس بعد أن ضمن ولاء المزيد من الميليشيات إثر مفاوضات خاضتها قياداتها مع مدير الاستخبارات السابق اللواء أسامة الجويلي الموالي لرئيس حكومة الاستقرار الوطني.