تونس.. إصابة عسكريين ومتشددين إثر اشتباكات في جبل السلوم

اندلعت اشتباكات، اليوم الجمعة، بين الجيش التونسي وعناصر متشددة متحصنة في جبل السلوم في محافظة القصرين؛ ما أسفر عن إصابة عسكريين اثنين وعدد من المتشددين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن اشتباكات وقعت بين تشكيلة عسكرية وعناصر متشددة في جبل السلوم، مضيفًا أن الوحدات العسكرية أطلقت النار على الإرهابيين مباشرة.

وأكد الزكري أن عسكريين اثنين أصيبا خلال الاشتباكات، حيث تم نقلهما إلى المستشفى العسكري، مبينًا أن حالتهما الصحية مستقرة.

وقال مصدر عسكري لـ ”إرم نيوز“ إن الاشتباكات بدأت بعد أن لاحظت تشكيلة عسكرية من الجيش وجود عناصر المتشددة متحصنة في جبل السلوم، خلال عملية تمشيط دورية للمنطقة.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عدد (لم يحدده) من العناصر المتشددة إصابات مباشرة، مقابل إصابة اثنين من العسكريين.

ووفق المصدر ذاته، فإن إصابة العسكريين الاثنين ليست بليغة ولا خطورة فيها، وقد تم نقلهما إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.

ويخوض الجيش التونسي حربًا على العناصر المتشددة التي يتمركز معظمها في المناطق الحدودية مع الجزائر، لا سيما في مرتفعات محافظة القصرين الحدودية.

ونفذت هذه العناصر عدة عمليات استهدفت الجيش التونسي منذ عام 2011 ، وأوقعت عددًا من القتلى، بينما تمكن الجيش التونسي من تصفية عدد كبير من هذه العناصر، والقبض على البعض منها، خلال عمليات روتينية في المنطقة.

وتتمركز العناصر المتشددة بين جبل الشعانبي وجبل السلوم وجبل سمامة وجبل مغيلة، حيث يعمل الجيش التونسي على تفكيك الألغام التي زرعها المتشددون لمنع تقدم القوات التونسية التي تلاحقهم.

وفي أبريل/ نيسان 2021، نجح الجيش التونسي في القضاء على عنصرين متشدديْن وتفكيك خلية، في محافظة القصرين غربي البلاد.

والعنصران المتشددان هما رجل وزوجته من الملتحقين حديثًا بالجماعات المتشددة في جبال القصرين، بحسب ما ذكرته مصادر عسكرية حينها.

ونجحت الوحدات العسكرية التونسية في تفكيك خلية إرهابية كانت تستعد لزرع ألغام لاستهداف الجيش، وفق المصادر ذاتها.