المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقيات بشأن مكافحة الإرهاب وترحيل مخالفين للقانون

وقع جهازي الشرطة المغربي والإسرائيلي، اتفاقيات تخص مكافحة الجريمة والإرهاب، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا وكذلك ترحيل المخالفين للقانون.

وذكرت قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية، الخميس، أن ”المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يعقوب شبتاي توصل إلى عدة تفاهمات مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك تبادل المعلومات والتكنولوجيا فيما يتعلق بالحرب ضد الجريمة والإرهاب، وكذلك ترحيل المخالفين للقانون“.

وحل الجنرال شبتاي، قبل أيام، بالمغرب في أول زيارة رسمية له استغرقت 5 أيام. ورافقه في هذه الزيارة وفد أمني رفيع المستوى.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن شبتاي التقى خلال زيارته للمغرب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني (المخابرات) عبد اللطيف حموشي، وعدد من كبار مسؤولي الشرطة والأمن بالمملكة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، أكدت في بيان، أن ”هذا اللقاء جاء بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني، ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية ودولة إسرائيل، فضلا عن تقاسم التجارب والخبرات في سائر المجالات الأمنية، خصوصا في ميادين مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية“.

وتأتي زيارة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يعقوب شبتاي بعد أيام من قيام أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي، بزيارة المغرب حيث التقى مسؤولين حكوميين وعسكريين.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وقعت إسرائيل والمغرب مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارة وزير دفاع الأولى بيني غانتس إلى الرباط، بهدف تنظيم التعاون الاستخباراتي، والمشتريات الأمنية، والتدريب المشترك.

ووقع المغرب اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في أواخر 2020، في إطار ”اتفاقات إبراهام“ التي رعتها الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل، منتصف الشهر الماضي، أن الرباط ستعمل على رفع تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل وافتتاح سفارة جديدة لها في تل أبيب قريبا، خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، المقررة إلى تل أبيب قريبا.