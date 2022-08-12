تونس.. دعوات لإقالة وزير الداخلية إثر أزمة وقف عرض الفنان العبدلي

تصاعدت يوم الخميس، الدعوات إلى إقالة وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، على خلفية إيقاف أمنيين لعرض مسرحي، وتلويح نقابات أمنية بوقف تأمين العروض والتظاهرات الثقافية.

واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن ”الامتناع عن تأمين التظاهرات تحت أي ذريعة يعد إضرابا مقنعا“، مشددا على أنه ”يمنع على الأمنيين الإضراب“.

ورأى بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه كان على سعيد إقالة شرف الدين.

وقال الطريفي في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إن ”إيقاف عرض لطفي العبدلي في صفاقس وانسحاب الأمنيين، سابقة خطيرة تهدد الحقوق والحريات، ويجب تضافر جهود الجميع حتى لا تتكرر هذه الممارسات من قبل الأمنيين“.

واعتبر أن ”خطاب الداخلية حول ما حصل لم يكن صارما ورئيس الجمهورية لم يتخذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الممارسات خاصة أن النقابات الأمنية نصبت نفسها وصيا على الأخلاق الحميدة والذوق العام“.

وختم الطريفي بالقول إنه ”كان على رئيس الدولة تحمل المسؤولية السياسية وإقالة وزير الداخلية تصديا لهذه الممارسات وحتى تتحمل الدولة مسؤوليتها السياسية“.

من جانبه، اعتبر المحامي والناشط السياسي سمير ديلو، أنه كان على شرف الدين الاستقالة بعد أحداث صفاقس.

وقال ديلو في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”إقالة وزير أو استقالته مسألة جزئية وقد تكون مجرد إجراء عابر لصرف الأنظار عن أصل القضية أو لامتصاص الغضب، وقد كان على وزير الداخلية أن يستقيل بعد هذه الفضيحة، بحسب تعبيره.

واعتبر أن ”تجرؤ بعض النقابيين الأمنيين على إيقاف عرض فني، مهما كان المبرر، هو من قبيل البلطجة.. ومن حسن الحظ أن هؤلاء مجرد أقلية ولا يمثلون عموم الأمنيين الذين يفرقون بين مقتضيات أدائهم لواجبهم المهني وبين ذائقتهم الشخصية أو حقهم في الدفاع عن كرامتهم أمام القضاء كسائر المواطنين“.

بدوره، أكد النائب بالبرلمان المنحل مبروك كرشيد، أن وزير الداخلية ووزيرة العدل ليلى جفال ”يمثلان أخطر وزيرين“ في الحكومة.

جاء تعليق كرشيد على قرار متعلق بوقف إعفاء عدد من القضاء عزلهم سعيد في وقت سابق بناء على تقارير من الوزيرين.

وأضاف أنه ”يجب أن تنطلق المطالبة بإقالة كل من وزيرة العدل التي ثبت أنها تقف وراء صدور بعض القرارات بناء على خلافات شخصية مع بعض زملائها من القضاة، وكذلك وزير الداخلية الذي تم الإعفاء للبعض الآخر بناء على تقارير خاطئة منه قدمت إلى رئاسة الجمهورية“.