الدبيبة: اللامركزية هي الحل السليم في ليبيا

قال رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن اللامركزية هي الحل لبلاده، وذلك في خطوة لافتة قد تكون لتأمين بقائه في الحكم وهي ورقة يلعبها للمرة الأولى.

جاء ذلك، خلال لقاء عبدالحميد الدبيبة عمداء البلديات في المنطقة الشرقية.

وتشهد ليبيا منذ أكثر من 6 أشهر معركة لي أذرع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها وخصمه رئيس حكومة الاستقرار الوطني المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا، والتي رفض الدبيبة تسليم الحكم لها بشكل سلمي.

وقال الدبيبة، إن الحل السليم في ليبيا يكمن في تفعيل اللامركزية، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال نقل الاختصاصات، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وجاءت دعوة الدبيبة إلى تفعيل اللامركزية خلال لقائه عمداء بلديات: المرج، شحات، مساعد، طبرق، سوسة، ساحل الجبل، الأبرق، مدور الزيتون، القيقب، الوفاق، بئر الأشهب، عمر المختار، مرادة، الأبيار، توكرة، وردامة، جردس العبيد، المليطاتية، وهي بلديات واقعة شرقي ليبيا.

وشهد اللقاء أيضا حضور وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، ووكيلي وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، محمد صالح الدرسي، وشؤون البلديات، مصطفى التركي.

وقال وزير الحكم المحلي، إن ”وجود عمداء بلديات المنطقة الشرقية هو تأكيد منهم على أن البلديات تتبع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، وتعمل تحت إشرافها“، مشددا على أن الاجتماع ركز على بحث الصعوبات والتحديات التي تواجه البلديات.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية ضرورة تفعيل الإدارة المحلية ودعم البلديات في معالجة مشاكلها وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم اللامركزية.