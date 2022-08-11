تونس.. السجن عامين للبرلماني راشد الخياري بسبب "شيكات دون رصيد"

قضت محكمة تونسية، يوم الأربعاء، بسجن النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري لمدة عامين، بحسب مصادر قضائية.

ونقلت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، المصادر، قولها، إن ”الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، القاضي بالسجن بالنفاذ العاجل، جاء بسبب إصدار شيكات دون رصيد“.

وكانت قوات الأمن التونسية، ألقت القبض على الخياري، في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، وذلك بعد فترة طويلة من فراره.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن ”الخياري كان جالسا في مقهى بإحدى محافظات تونس الكبرى، متخفيا حتى لا يتم التعرف عليه، حيث اقتحمت العناصر الأمنية المكان واعتقلته“.

ووجهت له تهمة القيام بما من شأنه أن ”يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء“، وذلك على خلفية تسريبه لوثائق قال إنها ”تُثبت تمويلات أمريكية مشبوهة للحملة الانتخابية التابعة للرئيس التونسي قيس سعيّد“، كما طالب الجيش التونسي بالانقلاب على رئيس البلاد.

يذكر أن الخياري اختفى، منذ أواخر نيسان/ أبريل 2021، عندما تم إصدار مذكرة جلب ضده من القضاء العسكري للتحقيق معه في التسريبات التي نشرها.

وفي تموز/ يوليو 2021، داهمت قوات أمنية، منزله، لكنها لم تعثر عليه.

وعُرف الخياري بمواقفه المحافظة والقريبة من مواقف تيار الإسلام السياسي، على غرار رفض المساواة في الميراث، وذلك قبل أن ينخرط بشكل رسمي في العمل السياسي ضمن ائتلاف الكرامة، المقرب من حركة النهضة، ليكون أحد نوابه إثر انتخابات 2019.