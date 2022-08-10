تونس.. إيقاف إمام بسبب تلاوة آية تضمنت لفظ "انقلاب"

قررت السلطات التونسية إيقاف إمام في محافظة نابل شمال البلاد، على خلفية تلاوة آيات قرآنية تتضمن لفظ ”انقلاب“، حسب ما أعلنه الإمام المعني بالأمر.

وكشف محمد زين الدين، وهو إمام الصلوات الخمس في جامع السلام الأربعاء، أن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي كان قد طلب منه تجنب تلاوة آيات قرآنية تتضمن عبارة “انقلاب”.

وأكد زين الدين، أن السلطات المحلية في مدينة نابل كانت قد اتصلت به بعد ذلك وطلبت منه ”الركون إلى الراحة لمدة 10 أيام إلى غاية النظر في شأنه“، وفق تعبيره.

وفي تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية نفى الإمام أن يكون قد تم إعفاؤه إلى حد الآن، مؤكدا أن السلطات المحلية أعادت الاتصال به الثلاثاء وأعلمته برغبتها في إعادته لنشاطه.

وقال إنّه أبلغ المسؤولين بأن ”نفسيته منهارة حاليا“، وأنه يرغب في نيل قسط من الراحة، حسب قوله.

وروى الإمام كيف طُلب منه تجنب قراءة الآيات التي تتضمن كلمة انقلاب في الصلوات التي يتولى إمامتها قائلا ”يوم السبت الذي وافق مناسبة السنة الهجرية استقبلنا وزير الشؤون الدينية“.

وتابع ”خلال صلاة المغرب توليت إمامة الصلاة وتلوت ما تيسر من سورة آل عمران وتحديدا الآية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء …)“.

وأضاف الإمام ”في الركعة الثانية تلوت (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين)“.

وأكد أنه ”بعد الصلاة وتناول المشروبات والحلويات قال لي الوزير بكل تلقائية وفي إطار ضحك يا شيخ من الأفضل أن تبتعد عن مثل هذه الآيات، وأنا لم أعلق ولم اجبه بأيّ كلمة“.

وتابع الإمام محمد زين الدين أنه ”بعد 4 أو 5 أيام كنت أقوم بواجبي في الجامع بشكل عادي، ويوم الجمعة الماضي تلقيت اتصالا من المعتمدية (السلطة المحلية) وطلبوا مني الركون إلى الراحة لمدة 10 أيام إلى غاية النظر في الأمر، دون إيضاح الأسباب“.

ويؤدي هذا الإمام مهامه في هذا الجامع منذ 2004، وأكد أنه منذ ذلك الحين لم يحصل له أي إشكال وأنه يتمتع بشعبية كبيرة.