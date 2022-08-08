ليبيا.. إرجاء محاكمة 56 متهما بالانتماء لتنظيم داعش

أرجأت محكمة الاستئناف العليا في مصراتة الليبية، محاكمة 56 متهما بالانتماء لتنظيم داعش.

وقررت هيئة المحكمة بعد الاستماع إلى لائحة الاتهام وأقوال المحامين والشهود في مجموعة التهم الموجهة إلى عناصر التنظيم؛ لتسجيلها ضمن ملف القضية من أجل البت في الحكم لاحقا، تأجيل الجلسة إلى يوم 25 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومثل 56 عنصرا من تنظيم داعش أمام هيئة المحكمة التي انعقدت بمقر المباحث الجنائية بمصراتة، كان قد قبض عليهم أثناء عملية ”البنيان المرصوص“ في سرت خلال العام 2016.

وقال موقع ”بوابة الوسط“ الليبي، أن عدداً من أهالي وأسر ضحايا التنظيم، حضروا الجلسة إضافة إلى نشطاء وحقوقيين من مدينة مصراتة، وعدد من مقاتلي عملية ”البنيان المرصوص“ الذين خاضوا حرب تحرير مدينة سرت من التنظيم الإرهابي.

وكانت وجهت نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، لحضور أهالي وذوي الضحايا لجلسة المحكمة.

وأطلقت حكومة الوفاق السابقة عملية ”البنيان المرصوص“، التي أفضت إلى تحرير سرت ووسط ليبيا من تنظيم داعش، في مايو/ أيار 2016.

وأعلنت حكومة الوفاق عن تحرير مدينة سرت ووسط ليبيا من تنظيم داعش يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.