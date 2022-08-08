اتهامات وتحقيق رسمي.. عرض للفنان لطفي العبدلي يشعل أزمة مع الأمن بتونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الإثنين، فتح تحقيق بشأن ما وُصفت بأنها ”حالة فوضى وانفلات“ شهدها العرض المسرحي للفنان لطفي العبدلي بمهرجان صفاقس جنوب البلاد الليلة الماضية.

وشهد العرض توقفا متكررا بسبب احتجاجات لبعض الأمنيين المكلّفين بتأمين العرض، على خلفية محتوى المسرحية التي رأوا فيها ”مسًا بالذوق العام وباللياقة وخصوصا مسًا بالأمن“.

وأثناء عرض المسرحية التي واكبها جمهور غفير في مسرح سيدي منصور بصفاقس، احتج بعض أفراد قوات الأمن على بعض العبارات والحركات التي تضمنها نص المسرحية.

ودخل عدد منهم في مناوشات مع العبدلي على خشبة المسرح محاولين إيقاف العرض، إلاّ أن الجمهور الحاضر واصل مناصرة العبدلي ومشاهدة المسرحية، فيما قامت الوحدات الأمنية بالانسحاب من العرض.

حركات لا أخلاقية

ونفت وزارة الداخلية التونسية يوم الإثنين، أن يكون ”أعوان الأمن قد رفضوا مواصلة تأمين عرض الفنان المسرحي لطفي العبدلي“، متهمة الفنان بأنه ”توجه بحركات وصفتها بأنها لا أخلاقية تجاه الأمنيين“.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه ”تم تأمين العرض المذكور منذ بدايته إلى حين خروج الجماهير كما تمت مرافقة عارض المسرحية إلى مقر إقامته بأحد النزل إثر نهاية العرض“.

وأشارت الوزارة إلى أن لطفي العبدلي ”قام بحركة لا أخلاقية تجاه أعوان الأمن خلال العرض المذكور مما تسبب في حالة تشنج في صفوف بعض الأمنيين المكلفين بتأمين مختلف فعاليات مهرجان صفاقس الدولي، وبتدخل المسؤولين تمت تهدئة الأوضاع ومواصلة العرض في ظروف عادية“.

وأوضحت الوزارة أن ”النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق عدلي حول الحادثة كما تم فتح تحقيق إداري لدى مصالح وزارة الداخلية حول الموضوع“.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها ”التزامها بمبادئ حقوق الإنسان واحترامها المتواصل للحريات العامة وخاصة منها حرية الرأي والتعبير في نطاق ما يخوله القانون والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل“.

اعتداء

في المقابل، ذهب الفنان المسرحي لطفي العبدلي إلى حد اتهام قوات الأمن بالاعتداء على منتج المسرحية محمد بوذينة.

وقال في منشور على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، اليوم الإثنين، إن ”التوصيف القانوني لما تعرض إليه المنتج هو الشروع في القتل“، مضيفا أن حالة منتجه استدعت نقله لتلقي العلاج بأحد المستشفيات“.

وأضاف العبدلي أن ”مجموعة قليلة العدد تولت التشويش على سهرته وأنه لا نية لاستهداف الأمنيين خلال مسرحيته“، وتوجه بالشكر إلى ”ممن وصفهم بشرفاء الأمن والحرس“.

وقال العبدلي في بثّ مباشر له على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ إنّها ”قد تكون آخر مسرحية له في حياته في تونس“.

من جانبه قال منتج مسرحية لطفي العبدلي، محمد بوذينة، اليوم الإثنين، إن ”هناك نية لتصفية لطفي العبدلي جسديا“، وفق قوله.

وكتب بوذينة عبر صفحته على فيسبوك: ”حتى تكون الأمور واضحة كانت النية تتجه الليلة الماضية نحو تصفية لطفي العبدلي جسديا من طرف ميليشيات مسلحة مارقة عن القانون“، وفق نص التدوينة.