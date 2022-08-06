قيادي بالمجلس الأعلى الليبي: تشكيل حكومة ثالثة سيناريو وارد

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، الأنباء المتداولة بشأن طرح فكرة تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا لتجاوز المأزق الراهن في ظل تعنت كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا.

وقال ”لنقي“ في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إن ”تشكيل حكومة جديدة سيناريو وارد، ومطروح في الأروقة السياسية للخروج من الأزمة التي أنتجها تعنت الدبيبة من خلال رفضه ترك منصبه في مقابل إصرار عقيلة صالح على ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب بمنح باشاغا الحق في تشكيل حكومة جديدة“.

وقال إن ”ميزان القوة الآن في صف باشاغا خاصةً بعد دخوله لمدينة مصراتة“، معتبرا أن الدبيبة لن يستطيع الاستمرار طويلا في موقفه الرافض لتسليم السلطة“، حيث إن ”الأيام القليلة القادمة ستشهد دخول باشاغا إلى العاصمة طرابلس“.

وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن أن المسألة (سيناريو تشكيل حكومة ثالثة) طُرحت خلال زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى تركيا، وأن الأخيرة هي من اقترحت هذا المخرج لتجاوز الأزمة الحالية بين باشاغا والدبيبة.

وفي هذا الصدد، قال لنقي: ”أنا دائما أقول وبمرارة إن الإرادة السياسية الوطنية في ليبيا غائبة ومسلوبة نتيجة الانقسامات السياسية بين الأطراف السياسية الليبية“.

وتستمر الأزمة بين باشاغا والدبيبة فيما دخل مدير الاستخبارات السابق اللواء أسامة الجويلي بقوة على خطها من خلال دعم رئيس الحكومة الجديد المدعوم من البرلمان والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد ”الجويلي“ ضرورة تمكين باشاغا من السلطة باعتباره منح الثقة من قبل البرلمان الليبي في طبرق لكن الدبيبة يواصل رفض ذلك.

وشهدت العاصمة الليبية فجر يوم السبت اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للجويلي وقوات أخرى تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

وتشهد العاصمة الليبية هدوءا حذرا وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة وذلك بعد ليلة ”ساخنة“ اندلعت فيها مواجهات بين اللواء الجويلي وقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

ولم تستبعد مصادر عسكرية ليبية مطلعة، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن تتجدد الاشتباكات خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل إصرار اللواء الجويلي على حسم الأزمة بشأن السلطة التنفيذية عسكريًا، حيث يحاول تمكين فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديد، من تولي السلطة.