الغنوشي: حركة النهضة قد تتعرض للحل

قال رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، إنه لا يستبعد حل حركة النهضة، وحتى ”إقصاؤها“ من الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأوضح الغنوشي بحسب مقتطفات نشرتها قناة ”فرانس 24″ من حوار معه سيبث لاحقا، أن “ حركة النهضة لم تحسم بعد مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة“، مشددا على أنها ”ستنتظر صدور المرسوم المتعلق بالانتخابات“.

ولم يستبعد الغنوشي، أن يتم حتى حل حركة النهضة وذلك في وقت تواجه فيه الحركة اتهامات بتلقي تمويلات أجنبية وغيرها.

ومثل الغنوشي، الأربعاء، أمام فرقة للحرس الوطني في تونس بتهمة نعت قوات الأمن بالطواغيت قبل أن يتم إخلاء سبيله، في خطوة أثارت حفيظة مؤيدين للرئيس قيس سعيد.

وسبق لـ“النهضة“ أن اتهمت سعيد بتوجيه تهم وصفتها بالكيدية للغنوشي على خلفية تجميد أمواله ومنعه من السفر في إطار قضية ما بات يعرف إعلاميا بقضية نماء الخيرية.

وأصدرت الحركة بيانا أوضحت فيه ملابسات قرار تجميد الأموال على خلفية التحقيق في قضية جمعية ”نماء تونس“، واعتبرت أن ”إصرار السلطات على زج اسم رئيس النهضة في ملف هذه الجمعية وغيرها من القضايا، يأتي في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية“.

وأوضحت الحركة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ”خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة الحركة إلى السلطة في هذه الحالة، رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتعبير الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 يوليو“.

يشار إلى أن تونس تشهد مسارا سياسيا استثنائيا بدأه الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 عندما أطاح بالبرلمان الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي المتحالف مع النهضة هو الآخر.

وبدأ سعيد بالقيام بإصلاحات سياسية يقول إنها ضرورية لتصحيح مسار ثورة 14 يناير 2011، لكنها تواجه انتقادات من قبل شركاء تونس والمعارضة في البلاد.