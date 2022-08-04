عقيلة صالح ينفي قبوله أي عرض لتشكيل حكومة جديدة‎‎ في ليبيا

نفى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قبوله لأي عرض لتشكيل حكومة جديدة خلال زيارته الأخيرة لتركيا، وفق ما ذكر مكتبه الإعلامي في بيان مساء الخميس.

وأشار البيان إلى أن ”الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، التي جاءت بالتوافق الليبي الليبي بين مجلسي النواب والدولة“.

وأوضح المكتب في بيانه، أن ”رئيس مجلس النواب عقيلة صالح زار تركيا بناء على دعوة رسمية من السلطات التركية، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب“، مؤكدًا أن الزيارة وصفت من قبل كافة الأطراف بـ“الإيجابية“.

وجاء تطرق المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي إلى الزيارة، بعد أن جرى تداول ”تكهنات“ رافقت الزيارة باحتمال تنازل عقيلة صالح عن تمسكه بحكومة باشاغا، لصالح تشميل حكومة ثالثة أو بقاء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكان صالح قد أدى يوم الثلاثاء زيارة إلى أنقرة دون أن يتم الكشف رسميا عن أجندتها أو أهدافها؛ ما ترك الباب واسعا أمام تأويلها وأيضا موقف الجيش الليبي حليف عقيلة صالح والرافض للحضور التركي في ليبيا منها.

والتقى صالح خلال زيارته، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تنشر بلاده قوات ومرتزقة في ليبيا، وترفض الامتثال للدعوات المنادية بإخراجها لتمهيد الطريق لانتخابات عامة.