ليبيا... الحراك الاحتجاجي في الجنوب يتوسع وسط تهديدات بغلق حقول النفط

تصاعد الحراك الاحتجاجي، اليوم الخميس، في الجنوب الليبي للمطالبة بحقوق الإقليم المعروف تاريخيا باسم فزان، حيث أيقظت حادثة انفجار صهريج الوقود قبل أيام المطالبات بتحسين عيش الليبيين الموجودين هناك.

وكانت الحادثة التي وقعت في منطقة بنت بية بمدينة سبها قد أودت بحياة 9 أشخاص وإصابة 56 تم نقلهم إلى مستشفيات في العاصمة طرابلس ومستشفيات خارج البلد، وكشفت وضعا كارثيا يعيشه أهالي إقليم الجنوب الليبي في علاقة بالتزود بالوقود.

وقال منسق حراك فزان بشير الشيخ، إن ”الحادثة أثارت مشاعر أهالي الجنوب وقرروا الانتفاض بشكل جماعي للمطالبة بحقوقهم وأول تلك الحقوق حلّ مشكلة الوقود التي تعاني منها المنطقة إضافة إلى حل معضلة عدم توفر مستشفيات وطرق سيارات والكثير من الأزمات“.

وحذر بشير الشيخ في حديث لـ ”إرم نيوز“’ من أن ”الانتفاضة غير مضبوطة؛ لأن التمرد قد يصل إلى حدود إقفال النفط أو يمتد الحراك إلى مدن أخرى خارج الجنوب“.

وأشار في هذا السياق إلى أنه ”تم قطع الطريق المؤدي إلى حقل الشرارة وقد يطال الحراك الجديد كل الحقول النفطية باعتبار أن أهالي المنطقة يعيشون حالة غضب كبيرة بسبب أزمة الوقود وغيرها من الأزمات“.

وطالب الليبيون من إقليم فزان مرارا بضرورة توفير الخدمات لهم خاصة وأن الإقليم تحول في فترة ما إلى ما يشبه المسرح للعصابات التشادية وغيرها.

وعلق رئيسا الحكومتين المتنافستين في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا على الحادثة، وأصدر باشاغا والدبيبة تعليماتهما للسلطات الصحية بضرورة الإسراع في الاستجابة لعلاج ونقل المصابين في حادثة بنت بية.

ومن جهتها، قالت عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري الواقعة جنوبي ليبيا فاطمة الصويعي، إن تصعيد الحراك في مدينة أوباري والجنوب والبلديات الثلاث محتمل، حيث إن هناك تهديدًا من قبل الشباب بالتصعيد معلنين أنهم سيتصدون للشاحنات التي وصفتها بغير الشرعية التي تنقل البنزين.

وقالت الصويعي في تصريحات أدلت بها لـ“إرم نيوز“: ”نحن نحذر هذه الشاحنات من دخول المنطقة لأنها ستحدث كارثة، فالشباب يحملون السلاح وسئموا من كل الخدمات المتردية في المنطقة الجنوبية“، وفق تأكيدها.

وتابعت النائبة الليبية: ”العديد من الشباب تواصلوا معي وقالوا إنه سيكون هناك حراك يوم الجمعة وبالنسبة لنا كنواب تحركنا وذهبنا والتقينا البعثة الأممية وكان حديثنا عن ما حصل في منطقة بنت بية وسوء الخدمات وضعف التمثيل وغيرها“.

وأكدت الصويعي أنّه ”يجب أن يكون هناك تدخل سريع للأمم المتحدة“، محذرة من مغبة ”إطلاق النار على إحدى الشاحنات التي تحمل الوقود ووسط منطقة سكنية؛ ما سيُحدث كارثة أخرى“، وفق قولها.