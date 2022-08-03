سطو مسلح على سيارة لأحد البنوك الليبية في سبها

تعرضت سيارة لنقل الأموال، لسطو من قبل مجموعة مسلحة في مدينة سبها، الواقعة جنوب ليبيا، وسرق الجناة مبلغا من المال يقدر بنحو 750 ألف دينار ليبي (نحو 154 ألف دولار أمريكي)

وتمت عملية السطو قبل ظهر اليوم عند نقل السيولة النقدية من خزينة مصرف الجمهورية إدارة الفروع وتوجهها للفرع بالمدينة، بحسب وكالة ”الغيمة“ الليبية.

وسبها هي عاصمة إقليم فزان التاريخي في ليبيا الذي يعاني تهميشا متزايدا.

ويتصاعد الاحتقان في عدة مناطق جنوب ليبيا من نقص السيولة وتردي الأوضاع في المنطقة التي كانت قد تحولت مسرحا لعمليات العصابات التشادية ما حتم على الجيش الليبي التدخل.

وفي تموز/ يوليو الماضي حرق محتجون في سبها، مكتب المراقبة المالية احتجاجا على نقص السيولة في خطوة دانتها حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأفادت وزارة المالية في بيان، بأن هذا الأمر يؤثر سلبا على صرف مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة في حينها وتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة.