الجزائر.. السجن 10 سنوات للوزير السابق الطاهر خاوة‎‎

أصدر القضاء الجزائري اليوم الأربعاء، حكما بسجن الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، لعشر سنوات، مع تسليط غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار جزائري ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته، على خلفية قضايا فساد.

وأعلن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وبالإضافة إلى الأحكام الصادرة بحقه حيث تم توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد نجله زكرياء خاوة ونفس الغرامة المالية، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة.

وأوضحت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، أن المحكمة أدانت أيضا المحافظ السابق لمحافظة باتنة محمد سلماني بثلاث سنوات سجنا نافذا، وسلطت عليه غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دينار جزائري، في حين تم تبرئة المفتش العام السابق لمحافظة باتنة دابو سليمان.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمست في جلسة 30 يوليو / تموز الماضي، تسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع 15 سنة سجنا نافذا في حق الظاهر خاوة مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل 10 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق نجله زكرياء، كما طالبت بتسليط عقوبة 7 سنوات في حق المحافظ السابق محمد سلماني مع غرامة مالية بمليون دينار، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة العامة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.

واعتبر النائب العام وقائع القضية ”دوسا واضحا على قوانين الجمهورية من شخص أوكلت له مهام الحفاظ على المصلحة العليا للوطن، لأنه استغل منصبه ونفوذه وبسط سلطته للحصول على مبتغاه“.

ويواجه الطاهر خاوة والمتهمون في القضية اتهامات باستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة والابتزاز والتهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولان ينحدران من محافظة باتنة، حيث يلاحق الوزير السابق قضائيا رفقة 6 متهمين آخرين من بينهم ابنه زكرياء ومسؤولون بمحافظة باتنة وهم محافظ باتنة السابق محمد سليماني والمفتش العام لمحافظة باتنة السابق أبو سليمان ومدير أملاك الدولة للمحافظة بن هني عرزولي وعبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة القروض بالمحافظة.