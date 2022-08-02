مسؤول حكومة باشاغا: خطة دخول طرابلس جاهزة

كشف مسؤول كبير في حكومة الاستقرار الوطني الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أن الأخيرة تستعد قريبا لدخول العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من هناك، مؤكدا أنه ”يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على خطة دخول العاصمة“ رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

وقال المسؤول البارز في حكومة باشاغا، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“، إن ”خطة دخول العاصمة الليبية باتت جاهزة.. يتم التحضير للترتيبات النهائية للعملية بما يضمن تسلم المقار الحكومية والاستمرار في إدارة البلاد من العاصمة“.

وأوضح المصدر أن ”الحكومة حددت الوقت المناسب لدخول طرابلس، معتمدة بذلك على التأييد الشعبي الكبير الذي باتت تحظى به بعد فشل الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة الدبيبة“، وفق تعبيره.

وكان باشاغا، قد قال في تصريحات لوكالة ”فرانس برس“ في وقت سابق، إنه ”سيدخل العاصمة طرابلس مجددا“.

وحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن باشاغا يقيم حاليا في مدينة مصراتة التي ينحدر منها.

تأتي هذه التطورات في وقت يحشد فيه مدير الاستخبارات الليبية السابق اللواء أسامة الجويلي، الميليشيات من أجل تأمين دخول باشاغا إلى طرابلس، حيث عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا مع قادة الميليشيات في مدن مصراتة والزنتان والزاوية انتهى بإعلان دعم جهود باشاغا.

وأكدت المصادر لـ“إرم نيوز“، أن ”الاجتماع نجح في حشد ميليشيات بارزة لدعم حكومة باشاغا، في معركتها ضد الدبيبة“. مشيرة إلى أن ”الاجتماع شكل تطورا حاسما في الموقف من حكومة الدبيبة، التي تزداد عزلتها يوما بعد الآخر“، معتبرة أن ”سقوطها بات مسألة وقت“، وفق تقديرها.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي يزور تركيا قد أكد أمس الإثنين، على ضرورة أن تمارس حكومة الاستقرار الوطني مهامها على كافة أنحاء ليبيا.