ليبيا.. صالح والمشري يتباحثان في تركيا بشأن "أزمة الحكومتين"

من المتوقع أن يعقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لقاء ”غير رسمي“ مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بتركيا بشأن ما يعرف بـ“أزمة الحكومتين“، وفق ما كشفت وكالة أنباء ”الأناضول“ التركية.

وأوضحت الوكالة أن ترتيبات تجري لعقد اللقاء. ونقلت عن عضو في مجلس الدولة لم تسمه بناءً على طلبه، أن ”رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيتوجه إلى تركيا، اليوم الثلاثاء؛ للقاء عقيلة صالح الذي وصل إليها مسبقا، أمس الإثنين“.

وبحسب الوكالة، فإنّ ”لقاء المشري وعقيلة صالح سيناقش ملف السلطة التنفيذية، إما بتعديل حكومة فتحي باشاغا أو تقديم حكومة أخرى أو استبعاد كل من باشاغا وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة“.

وأضافت الوكالة أنّ ”المشري وصالح سيناقشان أيضا الشأن الدستوري والنقاط الخلافية للقاعدة الدستورية“، مشيرة إلى أنّه ”كان من المقرر أن يعقد هذا اللقاء قبل عيد الأضحى، غير أن صالح طالب بتأجيله بسبب مظاهرات شهدتها بعض المدن وطالبت برحيل كافة الأجسام السياسية من المشهد“.

وكان صالح والمشري قد عقدا لقاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف، في حزيران/يونيو الماضي دون التوصل لتوافق حول الوثيقة الدستورية.

وبعد فشل لقاء جنيف أكّد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن هناك لقاء مرتقبا مع رئيس مجلس الدولة بعد عطلة عيد الأضحى لاستكمال القاعدة الدستورية التي ستجري عبرها انتخابات في البلاد.

وفي بيان لرئاسة مجلس النواب الليبي قال صالح، إنه ”في إطار الإحاطة بنتائج اللقاء بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور، عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة الاستشاري يومي 28 / 29 حزيران/ يونيو، برعاية ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية ”

وأضاف أنه ”تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة“، كاشفا أن ”ما لم يتم التوافق حوله هو ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية“.

ونقل البيان عن صالح تأكيده، أن ”تلك النقطة تم الاتفاق على إحالتها للمجلسين للبت فيها“.