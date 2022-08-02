ليبيا.. جرحى في سقوط قذيفة على مطار طرابلس

أدى سقوط قذيفة موجهة فجر اليوم الثلاثاء على مطار طرابلس الدولي إلى جرح مجموعة من المرتزقة السوريين العاملين مع مليشيا قوة حماية الدستور والانتخابات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

وقالت وسائل اعلامية ليبية إن 11 عنصرا من المرتزقة السوريين أصيبوا جراء سقوط القذيفة 3 منهم في حالة حرجة.

وأشارت إلى أن المرتزقة السوريين الجرحى من ضمن القوة المتمركزة في مطار طرابلس الدولي.

بدوره قال الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، إجلال القبي، إنه تواصل مباشرة مع آمر القوة المتمركزة في مطار طرابلس بشأن استهداف قوة من السوريين متمركزة في المطار بقذيفة هاون.

وأكد القبي، على صفخته الرسمية بموقع فيسبوك أنه تم تأكيد خبر استهدافهم بقذيفة هاون من قبل طائرة بدون طيار ما أدى إلى إصابة عدد من القوات المتواجدة بالمطار.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر الأمني والتحشيدات العسكرية بين مؤيدي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها وحكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

والخميس الماضي قال محسن الزويك، قائد قوة دعم الدستور والانتخابات، إن قواته مستعدة لمواجهة أي تحرك عسكري.

وجاءت تصريحات الزويك ردا على تحذير قائد الاستخبارات في حكومة الوحدة الوطنية المقال اللواء أسامة الجويلي، يوم الأربعاء، من أنهم قد يُضطرون لاستخدام القوة مكرهين، لتأمين عمل حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان من العاصمة طرابلس