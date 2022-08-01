عقيلة صالح: حكومة باشاغا يجب أن تمارس مهامها في كل ليبيا

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إلى ضرورة السماح لحكومة الاستقرار الوطني المكلفة برئاسة فتحي باشاغا بممارسة عملها وسلطاتها على كامل الأراضي الليبية، في وقت يعجز فيه رئيس الحكومة عن دخول العاصمة طرابلس.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع عقيلة صالح بنائب رئيس الحكومة علي فرج القطراني الإثنين بمكتبه في مدينة بنغازي، وسط تعهد باشاغا بدخول العاصمة طرابلس لتسلم مهامه من هناك رغم استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، برفض تسليم السلطة.

وجدد صالح خلال اللقاء، دعم البرلمان للحكومة برئاسة باشاغا، معرباً عن ثقته في قدرتها على ”تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة في أقرب وقت“، مؤكدا ”ضرورة أن تمارس عملها على كامل التراب الليبي خاصةً بعد اعتماد قانون الميزانية من قبل مجلس النواب“.

من جانبه، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء برئيس البرلمان، مشيدا بمواقفه التي وصفها بـ“الوطنية والثابتة“ وسعيه المستمر لتحقيق استقلالية القرار الليبي ودعمه لحكومة الاستقرار الوطني التي جاءت بتوافق ليبي دون تدخلات خارجية، وفق قوله.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه الليبيون مآلات الصراع بين باشاغا والدبيبة خاصة في ظل تحركات مدير الاستخبارات السابق اللواء أسامة الجويلي الداعم لباشاغا، والذي يحاول حشد الدعم اللازم من بقية الميليشيات المتمركزة غرب البلاد، لباشاغا من أجل تمكينه من السيطرة على طرابلس ومباشرة مهامه من هناك وذلك وسط رفض من الدبيبة لتسليم السلطة.

واجتمع الجويلي أمس الأحد بقادة ميليشيات من مدن مصراتة والزنتان والزاوية لبحث عملية تمكين باشاغا، في حين كشفت مصادر سياسية ليبية، تفاصيل الاجتماع مع قادة ميليشيات في مدن مصراتة والزنتان والزاوية غرب البلاد.

وأكدت المصادر لـ“إرم نيوز“، أن ”الاجتماع نجح في حشد ميليشيات بارزة لدعم حكومة باشاغا في معركته ضد الدبيبة“، موضحة أن ”الاجتماع شكل تطورا لافتا وحاسما في الموقف من حكومة الدبيبة التي تزداد عزلتها يوما بعد يوم“، معتبرة أن ”سقوطها بات مسألة وقت“، على حد وصفها.