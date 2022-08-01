ما فرص نجاح دعوة العاهل المغربي في إصلاح العلاقات مع الجزائر؟

أثارت دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى عودة العلاقات مع الجزائر لطبيعتها تساؤلات بشأن فرص نجاحها والجدوى منها، لا سيما في ضوء الصمت الجزائري الذي يمكن قراءته بطرق مختلفة.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي جزائري على خطاب العاهل المغربي، لكن مصدرا مطلعا على ملف العلاقات بين البلدين قال في تصريح لصحيفة ”الشروق“ الجزائرية إنه ”لا تعليق على الموضوع“.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في خطاب له إلى تطبيع العلاقات بين بلاده والجزائر وتجاوز الأزمة الراهنة.

وقال في خطاب ”عيد العرش“ قبل أيام: ”أتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية حتى يتمكن المغرب والجزائر من العمل يدا بيد من أجل إقامة علاقات طبيعية“، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.

وهذه هي المرة الأولى التي يوجّه فيها ملك المغرب دعوة إلى الجزائر لفتح صفحة جديدة، بعد نحو سنة من قرار الجزائر قطع علاقاتها مع الرباط.

”خطاب مختلف“

وتعليقا على ذلك، رأى المحلل السياسي المغربي حسن بلوان أن ”الخطاب الملكي لهذه السنة جاء مختلفا وجريئا وخالف كل التوقعات“.

وقال بلوان في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”الخطاب يأتي في ظروف وطنية مليئة بالتحديات، وإقليمية متقلبة، ودولية مضطربة، خاصة فيما يتعلق بتجديد الدعوة إلى تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية وفتح سبل التعاون المثمر بين البلدين“.

وأضاف أن ”الخطاب الملكي كان شجاعا وجريئا وصادقا من خلال العودة إلى دعوة الجزائر على أعلى مستوى لطي صفحة الخلاف المفتعل“.

ولفت إلى أنه ”توجه مباشرة إلى الرئاسة الجزائرية لبداية عهد جديد من التعاون والتآزر المثمر بين البلدين“.

وتابع: ”القواسم المشتركة بين الشعبين قوية إلى حد التلاحم، والحدود بينهما لا يمكن أن تلغي أواصر الأخوة والروابط العائلية بين الأشقاء المغاربة والجزائريين“.

وذكر أن ”العاهل المغربي انتهز مناسبة عيد العرش ليؤكد مرة أخرى أن المغاربة سند للجزائر ولا يمكن إلا أن يكونوا إلى جانبهم في جميع التحديات المشتركة“.

وبين أن ”هناك جهات مشبوهة تحاول دائما إثارة نار الفتنة بين الشعبين والبلدين، ولا يمكن السماح بالإساءة إلى الجزائر وشعبها ومؤسساتها“.

سياسة الآذان الصماء

وأردف المحلل السياسي أنه ”من المؤسف أن التعاطي الجزائري سيكون دون مستوى التطلعات“.

واعتبر أن ”جميع المؤشرات الحالية وردود الإعلام المقرب من قصر المرادية توحي أن سياسة الآذان الصماء ستستمر، إن لم تدخل الجزائر في سياسة تصعيدية أخرى انطلاقا من مجموعة من الاتهامات الواهية غير المبنية على حجج ولا دلائل منطقية“.

وأكد أن ”الكرة الآن في ملعب الرئاسة الجزائرية، ونترقب كيف سيكون الرد من قبل الرئيس الجزائري“.

وأشار إلى أن ”المغرب وفيّ لمبادئه الدبلوماسية بحسن الجوار والحفاظ على وشائج الأخوة بين الشعبين التوأمين، كما أن المغرب مقتنع تماما أن الأزمة الحالية سحابة صيف وإن طالت ولا بد أن تنقشع غيومها“.

وختم بلوان حديثه بالقول إن ”المغرب يطرح هذه المبادرات ويجددها من أجل إقامة الحجة على المسؤولين الجزائريين أمام المجتمع الإقليمي العربي والدولي، خاصة وأن المغرب رحب بمجموعة من الوساطات رفضتها الجزائر دون إعطاء أي مبررات مقنعة“.

”تصفية الأجواء“

أما القيادي في حزب جبهة المستقبل الجزائري، الحاج بلغوثي، أشار إلى أن تصريح ملك المغرب ”يحيلنا مجددا إلى موقف الجزائر التي كانت دائما سباقة في هذه الدعوات ورغبتها في عودة العلاقات الطبيعية بين الشعبين“.

وقال بلغوثي لــ“إرم نيوز“ إنه ”على الطرف المغربي أن يتوقف عن الممارسات السلبية التي سجلتها الجزائر؛ لأن العلاقات لن تعود إلا إذا تمت تصفية الملفات التي على أساسها وصلت العلاقات إلى هذا المستوى من الانقطاع“.

وأضاف أن ”الجزائر كانت سباقة على أن يتوفر شرط الاعتذار والتوقف عن كل التصرفات التي قام بها المغرب وهي تصرفات مشينة“.

وذكر أن ”المغرب تسبب بمضار للجزائر وهي مضار يجب أن تتوقف، كما على المغرب أيضا أن يوفر إرادة وحسن نية للتعامل مع الجزائر لأن كلا الشعبين تواقان لتصفية الأجواء، وهو ما لا يمكن أن يحصل إلا بحلحلة الملفات التي أوصلت لهذا الوضع“.

”دعوات مكررة“

بدوره، أكد المحلل التونسي غازي معلى أن ”هذه الدعوات مكررة لكن الجزائر متعنتة في موقفها وتعتقد أن ملف الصحراء الغربية هو الملف الأساسي في الأزمة بين البلدين، حيث إن الصحراء هي دولة تريد أن تكون مستقلة ذات سيادة والمغرب يرى أنها جزء من أراضيه“.

وقال معلى لـ“إرم نيوز“ إنه ”منذ 60 سنة لم يجد هذا الموضوع حلا ولن يجد حلا له في السنوات المقبلة“.

وأضاف أن ”المغرب يحاول أن يهدّئ من المشكلة والجزائر تسعى إلى التصعيد؛ لأن الرباط تستعمل أساليب دبلوماسية متعددة وحتى الولايات المتحدة اعترفت بمغربية الصحراء“.

وأشار إلى أن ”الجزائر ترى هذا تدخلا سافرا في شؤونها وقراراتها الاستراتيجية باعتبار أنها تبحث عن موطئ قدم على المحيط الأطلسي، وتعتقد أن الصحراء الغربية امتداد لها بطريقة أو بأخرى“.

وبحسب معلّى فإنّ ”المغرب يريد أن يعطي انطباعا بأنه دولة مسالمة وجامعة ولديه وجود أفريقي إقليمي كبير، وبالتالي أعتقد أن آثار موقفه الدبلوماسي على الأرض ستكون صفرا“.