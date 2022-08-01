الجزائر.. احتجاج يقطع الطريق المؤدية إلى تونس

قطع محتجون جزائريون، يوم الإثنين، طريقا مؤدية إلى تونس، وفق ما أفادت تقارير إعلامية يوم الإثنين.

وذكرت إذاعة ”موزاييك“ التونسية أن ”جزائريين يقيمون في بلدية عين الزرقاء بولاية تبسة (شرق البلاد) قطعوا الطريق السيارة نحو تونس احتجاجًا على الظروف المعيشية“، مطالبين السلطات بإيلاء المنطقة الاهتمام اللازم.

وأضافت الإذاعة نقلا عن مصادرها أن ”الحركة من وإلى تونس تعطلت بسبب احتجاج المواطنين، ما دفع الوحدات الأمنية إلى التدخّل، متعهدين برفع مطالبهم إلى الجهات المختصة“.

وكانت الجزائر أعادت فتح الحدود مع تونس في الـ15 من شهر تموز/يوليو الماضي.

جاء ذلك بعد أكثر من سنتين ونصف السنة منذُ أن أغلقت الحدود في شهر مارس/آذار من عام 2020 بسبب جائحة ”كورونا“، لكن التطورات الجديدة على الأرض أثارت تأويلات سياسية عدة.

وتسعى تونس التي تعاني أزمة اقتصادية حادة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الجزائريين لإنعاش الاقتصاد الوطني، حيثُ يوفر السياح الجزائريين لتونس العملة الصعبة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد زار الجزائر في الـ5 من شهر تموز/يوليو الماضي، في إطار احتفالات الجزائر بذكرى استقلالها الـ60، حيث أعلن نظيره الجزائري إعادة فتح الحدود بعدها.