ليبيا.. منع طائرة المنقوش من الهبوط في مطار سبها

منعت القوة الأمنية المكلفة بتأمين مطار سبها المدني في ليبيا، اليوم الإثنين، استقبال وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها نجلاء منقوش.

جاء القرار بسبب قدوم منقوش، على متن طائرة كان من المفروض أنها ستنقل جرحى كارثة حريق صهريج وقود في سبها، وفق ما أعلن مدير المطار محمد أوحيدة.

وتتبع القوة التي تؤمن المطار، الجيش الوطني الليبي، الذي تعد العلاقات بينه وبين حكومة الدبيبة متدهورة بسبب عدة ملفات.

وقال أوحيدة في تصريحات لموقع ”بوابة الوسط“ المحلي إن ”القوة منعت استقبال الطائرة لأنها كانت مجدولة على أنها سوف تنقل جرحى كارثة انفجار شاحنة الوقود التي وقعت بمنطقة الزوية في بلدية بنت بية في سبها، الإثنين“.

وأضاف أن ”الطائرة التي تنقل المنقوش عادت أدراجها، بينما تم نقل الجرحى جميعهم عبر المطار إلى بنغازي عبر طائرة خصصتها القيادة العامة للقوات المسلحة“.

وذكرت غرفة العمليات المشتركة في سبها، أن ”حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 8 وفيات وأكثر من 50 إصابة غالبها خطيرة“.

وحذرت الغرفة في بيان صدر عنها عبر ”فيسبوك“، من ”العجز الكامل في المصحات والمستشفيات بالمنطقة لإسعاف المصابين في الحادث“.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، قال عبر صفحته الرسمية في ”فيسبوك“، إنه ”أصدر تعليمات لجهاز الإسعاف الطائر، ووزارة الصحة لمتابعة أوضاع المصابين بحريق صهريج الوقود بمنطقة بنت بية، وإرسال طائرة لنقل المصابين“.

وقالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إن ”الدبيبة قرر تكليف فريق طبي من مستشفى الحروق والتجميل في طرابلس للانتقال إلى بلدية بنت بية لمتابعة الحالات“.

وأشارت إلى أنه ”كلف وكيلي وزارتي الصحة والحكم المحلي الانتقال إلى مكان الحادث، ومتابعة الحالات رفقة الفريق والكادر الطبي لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية“.